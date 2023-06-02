Ціни на газ у червні — скільки будуть платити українці

Газова побутова плита. Фото: Unplush

12 українських газопостачальних компаній оприлюднили ціни на ресурс для побутових споживачів на червень 2023 року. Більша частина з них пропонує вартість "блакитного палива" нижчу за 8 гривень.

Всі цінові пропозиції зібрав профільний портал "ГазПравда".

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Які ціни у постачальників

Згідно з цією інформацією, у перший місяць літа ціна на природний газ залишиться без змін для українців. Вартість коливається від 7,70 до 9,99 грн/куб. м.

Зокрема, найвигідніша пропозиція у газопостачальника "Еру людям" — 7,7 грн/куб. м. Найвища у компанії "Рітейл Сервіс" (ТМ "СвітлоГаз") — тариф встановлено на рівні 9,99 грн/куб. м.

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України", як і обіцяли, тариф залишили фіксований — 7,96 грн. Послугами цієї компанії користується 98% споживачів, тобто 12,4 млн сімей.

Джерело: Газправда

Підготовка до осінньо-зимового періоду

У НАК "Нафтогаз Україна" розповіли про підготовку до нового осінньо-зимового сезону. Компанія планує вперше розраховувати на власні сили, користуючись запасами виключно вітчизняного видобутку. Мають намір видобути 13,5 мільярда кубометрів палива упродовж поточного року.

Зокрема, цьогоріч активно вводять в експлуатацію свердловини. З початку 2023-го запрацювало сім свердловин із високим рівнем газовидобутку, кожна з яких забезпечує близько 100 тисяч кубометрів на добу.

Як наголосили у Нафтогазі, Україна має дуже великі запаси природного газу. Країна посідає друге місце на території Європи за підтвердженими запасами "блакитного палива".

"Також є певні очікування від приватних видобувачів. Цього року українського газу буде достатньо, щоб пройти опалювальний сезон 2023-2024 без імпорту", — наголосили у Нафтогазі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські споживачі природного газу під час війни наростили рекордні борги. У зв'язку з цим державна компанія "Нафтогаз України" вирішила звернутися до послуг колекторів.

Також ми писали, в Україні з 1 червня 2023 року підвищуються тарифи на електричну енергію для побутових споживачів. Замість двох різновидів тарифів зробили єдиний тариф — 2,64 грн за кВт⋅год, незалежно від того споживається 100 або 1000 кВт⋅год щомісяця.