На саммите Евросоюза одобрили пошлины на сельхозтовары из РФ и Белоруссии

Уборка урожая во временно оккупированной Запорожской области. Фото: росСМИ

Европейский совет призвал к дальнейшему введению пошлин на импорт в ЕС зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из РФ и Беларуси, включая пшеницу, кукурузу и подсолнечный дробь. В то же время лидеры Евросоюза и входящих в него стран подчеркнули, что необходимо гарантировать, "что это не касается транзита этих товаров в развивающиеся страны".

Об этом сообщает DW.

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"Это не позволит российскому зерну дестабилизировать рынок ЕС по поводу упомянутых продуктов, помешает россии использовать доходы от экспорта этих товаров в ЕС и гарантирует, что незаконный российский экспорт украденного украинского зерна не коснется рынка ЕС", — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

В 2023 году Россия экспортировала в Евросоюз такой продукции на сумму около 1,3 млрд. евро. Таможенные пошлины ЕС лишат еще одного источника прибыли российскую экономику и, как следствие, российскую военную машину, заявили в Брюсселе. Повышение тарифов распространяется и на Белоруссию.

"Евросоюз не позволит России использовать Беларусь для обхода новых тарифов и направления своих товаров на рынок ЕС", — заявили в Еврокомиссии.

Теперь это предложение рассмотрит Совет ЕС, а после его принятия пошлины будет введено безотлагательно.

Что еще стоит знать

Напомним, Соединенные Штаты Америки ввели экспортные ограничения для трех компаний из России, шести из Китая и двух из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Правительство США считает, что эти компании могут представлять угрозу национальной безопасности или внешней политике страны.

Мы также писали, что экспорт товаров из Китая в Россию уменьшился в марте этого года впервые с середины 2022 года. Это произошло на фоне растущих угроз США о применении вторичных санкций против китайских банков и компаний из-за их возможной поддержки России в войне против Украины.