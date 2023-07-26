Евросоюз обошел США по объемам финансовой помощи Украине

Совместное заседание правительства Украины и Еврокомиссии. Фото: European Commission/Facebook

Европейский Союз стал лидером по объему финансирования бюджета Украины с начала войны. С начала полномасштабной войны Украина получила от ЕС белее 19 млрд долларов.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Новый транш макрофинансовой помощи

Нардеп напомнил, что Еврокомиссия объявила о выделении Украине 1,5 млрд евро шестого транша из пакета макрофинансовой помощи от ЕС в 2023 году.

"Как говорится в прессрелизе Еврокомиссии, решение о выделении очередного транша было принято с учетом приемлемого прогресса в имплементации согласованных условий политики и соблюдения требований к отчетности, направленных на обеспечение прозрачного и эффективного использования средств". Украина достигла важного прогресса в обеспечении финансовой стабильности, укреплении верховенства права, реформировании своей газовой системы, стимулировании энергоэффективности и внедрении лучшего бизнес-климата", — отметил Гетманцев.

Депутат также отметил, что решение о выделении этого транша разблокирует выплату двух следующих траншей на сумму 1,5 миллиарда евро каждый в августе и сентябре этого года.

Гетманцев заметил, что средства от ЕС предоставляются на условиях льготных кредитов. Срок кредита — 35 лет, предусмотрена полная компенсация процентов за обслуживание за счет стран ЕС в случае выполнения условий меморандума и реализации реформ. А предоставленные средства направляются на приоритетные невоенные бюджетные расходы, прежде всего, на поддержку граждан.

Евросоюз стал лидером по объемам поддержки Украины

"С начала года по действующему пакету МФД+ Украина получила от ЕС 10,5 млрд евро (из 18 млрд евро запланированных). Таким образом, со стороны ЕС на финансирование бюджета в 2023 году направлено 11,43 млрд долл., с начала полномасштабной войны — 19,39 млрд долл. (без учета индивидуальных грантов и ссуд от стран ЕС). Это треть от всего внешнего финансирования бюджета, начиная с 24 февраля", — отметил нардеп.

Он подчеркнул, что последний транш делает ЕС лидером по объему бюджетной поддержки с начала войны, за которым сразу идут США с 19,18 млрд дол. (в т.ч. 7,2 млрд долл. в 2023 году).

"В целом же вся поддержка ЕС (военная, гуманитарная, финансовая) на нужды Украины и принимающих украинских беженцев стран с начала полномасштабной войны достигла уже 76 млрд евро", — написал Гетманцев.

Даниил Гетманцев о макрофинансовой помощи ЕС

Напомним, 25 июля Еврокомиссия объявила, что перечислила очередной транш макрофинансовой помощи в объеме 1,5 млрд евро.

Также сообщалось, что в ЕС будет обсуждена возможность отмены запрета на экспорт зерна из Украины.

Известно также, что ЕС принял решение увеличить производство боеприпасов и ракет.