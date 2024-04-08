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Євростат назвав країни, звідки найактивніше виїжджають українці

8 квітня 2024 15:32
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Біженці у ЄС — з яких країн найактивніше виїжджають українці
Біженці з України у Польщі. Фото: Reuters
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У деяких країнах Європейського Союзу (ЄС) масово скорочується кількість українських біженців, які користуються тимчасовим захистом. Загалом там перебуває близько 4,2 млн українців.

Про це свідчать дані статистичної організації Європейської Комісії (Eurostat).

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За інформацією Євростату, кількість громадян України, які мають  тимчасовий захист в європейських країнах, продовжує знижуватися.

Якщо у січні 2024 року налічувалося 4,3 млн біженців з України, то на кінець лютого — 4,234 млн осіб з України. За місяць найбільше скоротилася кількість українців із тимчасовим захистом у таких країнах:

  • Австрія — на 1,42 тис. осіб менше (-1,7%);
  • Франція — на 685 осіб (-1,1%);
  • Естонія — на 550 осіб (-1,5%);
  • Нідерланди — на 120 осіб (-0,1%);
  • Мальта — на 20 осіб (-1,0%).

З-поміж осіб із тимчасовим захистом у країнах Євросоюзу близько 98% становлять громадяни України, з них дорослі жінки — 46%, діти — 33,9%, дорослі громадяни — 21,2%.

Водночас найбільше біженців приймають такі країни:

  • Німеччина — 1,286 тис. осіб (понад 30% від загального числа в ЄС);
  • Польща — 957,2 тис. (22,6%);
  • Чехія — 385,07 тис. (понад 9%).

Найбільше українців за місяць прибули у такі країни:

  • Німеччина — на 16,43 тис. більше (+1,3%);
  • Польща — на 5,64 тис. (+0,6%);
  • Чехія — 3,88 тис. (+1,0%).

Що ще варто знати

Нагадаємо, експерти назвали найкращі умови працевлаштування для біженців з України. За рейтингом міст ЄС, лідирують Мюнхен, Гамбург, Братислава, Осло, Стокгольм, Прага та Варшава.

Раніше ми писали, де біженцям із тимчасовим захистом виплачують найбільшу грошову допомогу. Розмір виплат коливається від 300 до понад 1 тис. євро.

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Європа
біженці
ЄС

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