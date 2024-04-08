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Евростат назвал страны, откуда активно выезжают украинцы

8 апреля 2024 15:32
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Беженцы в ЕС — из каких стран активнее всего выезжают украинцы
Беженцы из Украины в Польше. Фото: Reuters
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В некоторых странах Европейского Союза (ЕС) массово сокращается количество украинских беженцев, пользующихся временной защитой. В общей сложности там находится около 4,2 млн украинцев.

Об этом свидетельствуют данные статистической организации Европейской Комиссии (Eurostat).

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По информации Евростата, количество граждан Украины, имеющих временную защиту в европейских странах, продолжает снижаться.

Если в январе 2024 года насчитывалось 4,3 млн беженцев из Украины, то на конец февраля — 4,234 млн человек. За месяц больше всего сократилось число украинцев с временной защитой в таких странах:

  • Австрия — на 1,42 тыс. человек меньше (-1,7%);
  • Франция — на 685 человек (-1,1%);
  • Эстония — на 550 человек (-1,5%);
  • Нидерланды — на 120 человек (-0,1%);
  • Мальта — на 20 человек (-1,0%).

Среди лиц с временной защитой в странах Евросоюза около 98% составляют граждане Украины, из них взрослые женщины — 46%, дети — 33,9%, взрослые граждане — 21,2%.

В то же время больше всего беженцев принимают следующие страны:

  • Германия — 1,286 тыс. человек (более 30% от общего числа в ЕС);
  • Польша — 957,2 тыс. (22,6%);
  • Чехия — 385,07 тыс. (более 9%).

Больше всего украинцев за месяц прибыло в такие страны:

  • Германия — на 16,43 тыс. больше (+1,3%);
  • Польша — на 5,64 тыс. (+0,6%);
  • Чехия — 3,88 тыс. (+1,0%).

Что еще стоит знать

Напомним, эксперты назвали самые лучшие условия трудоустройства для беженцев из Украины. По рейтингу городов ЕС лидируют Мюнхен, Гамбург, Братислава, Осло, Стокгольм, Прага и Варшава.

Ранее мы писали, где беженцам с временной защитой выплачивают наибольшую денежную помощь. Размер выплат колеблется от 300 до более чем 1 тыс. евро.

украинцы
Европа
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