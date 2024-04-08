Беженцы в ЕС — из каких стран активнее всего выезжают украинцы

Евростат назвал страны, откуда активно выезжают украинцы
В некоторых странах Европейского Союза (ЕС) массово сокращается количество украинских беженцев, пользующихся временной защитой. В общей сложности там находится около 4,2 млн украинцев.
Об этом свидетельствуют данные статистической организации Европейской Комиссии (Eurostat).
Откуда украинцы продолжают массово уезжать
По информации Евростата, количество граждан Украины, имеющих временную защиту в европейских странах, продолжает снижаться.
Если в январе 2024 года насчитывалось 4,3 млн беженцев из Украины, то на конец февраля — 4,234 млн человек. За месяц больше всего сократилось число украинцев с временной защитой в таких странах:
- Австрия — на 1,42 тыс. человек меньше (-1,7%);
- Франция — на 685 человек (-1,1%);
- Эстония — на 550 человек (-1,5%);
- Нидерланды — на 120 человек (-0,1%);
- Мальта — на 20 человек (-1,0%).
Среди лиц с временной защитой в странах Евросоюза около 98% составляют граждане Украины, из них взрослые женщины — 46%, дети — 33,9%, взрослые граждане — 21,2%.
В то же время больше всего беженцев принимают следующие страны:
- Германия — 1,286 тыс. человек (более 30% от общего числа в ЕС);
- Польша — 957,2 тыс. (22,6%);
- Чехия — 385,07 тыс. (более 9%).
Больше всего украинцев за месяц прибыло в такие страны:
- Германия — на 16,43 тыс. больше (+1,3%);
- Польша — на 5,64 тыс. (+0,6%);
- Чехия — 3,88 тыс. (+1,0%).
Что еще стоит знать
Напомним, эксперты назвали самые лучшие условия трудоустройства для беженцев из Украины. По рейтингу городов ЕС лидируют Мюнхен, Гамбург, Братислава, Осло, Стокгольм, Прага и Варшава.
Ранее мы писали, где беженцам с временной защитой выплачивают наибольшую денежную помощь. Размер выплат колеблется от 300 до более чем 1 тыс. евро.
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