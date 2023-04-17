Импорт горючего в марте сократился — эксперты озвучили причины

Автозаправочная станция в Украине. Фото: Униан

Импорт топлива в Украину в марте текущего года существенно сократился. Поставки упали на 37%, до 85,2 тысячи тонн.

О причинах снижения покупки топлива сообщает профильное издание Enkorr.

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Сокращение импорта бензина

Отмечается, что пять крупнейших украинских сетей АЗК снизили импорт бензина на 32,6 тысячи тонн, до 40,4 тысяч тонн. Другие компании приобрели 44,8 тысячи тонн топлива, это на 18,2 тысячи тонн меньше против показателя в феврале.

В частности, наибольшее сокращение — около 72% — приходится на греческих и румынских поставщиков, которые в феврале обеспечили поставки почти 60% украинского импорта.

Эксперты увязывают это с избытком запасов в сетях АЗС и снижением спроса. Уменьшение объемов покупки бензина со стороны украинских компаний повлекло за собой снижение премий у западных трейдеров.

Так, наценка на топливо, продаваемое с восточных терминалов Польши, упала со 125-135 долларов за тонну до 90-95-ти. При этом на украинском внутреннем рынке реализация бензинов остается высокодоходной. В частности, первой половины апреля наценка держалась на уровне 10 грн/л.

Наращивание импорта зимой

Следует отметить, что в ожидании введения эмбарго на российские нефтепродукты и на фоне роста потребления из-за энергокризиса в январе 2023 года украинские компании импортировали рекордные 202,6 тыс. тонн бензина. Однако в конце зимы спрос на топливо в Украине упал, а проблем со снабжением так и не возникло, что тоже повлияло на снижение импорта в феврале на 33%.

Цены на АЗС

По данным портала Аuto.ria, 17 апреля в рознице АЗС продают A-95+ за 48,51 грн/л, A-95 — за 46,46 грн/л, A-92 — за 44,59 грн/л, ДТ — 45,94 грн/л, автогаз - 21,62 грн/л.

Напомним, в Украине с 1 июля текущего года налог на добавленную стоимость (НДС) на горючее вернут на довоенные ставки. Украинцы предупреждают, что цены на автозаправочных станциях на бензин, дизель и автомобильный газ могут измениться.

Эксперты считают, что большинство импортного топлива в Украине составляет российское, прикрываемое сертификатами о происхождении из других государств. Стоимость фрахта из турецкого порта составляет 70-80 долларов. По мнению участников рынка, подобные "выгодные" условия в регионе могли возникнуть только, если это дизтопливо, происхождением из России.