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Индекс бензина в Украине: сколько топлива можно купить за среднюю зарплату

13 июля 2023 09:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на топливо в Украине — как изменился Индекс бензина
Заправка автомобилей на АЗС. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине на фоне повышения цен на топливном рынке озвучили новый Индекс бензина. Аналитики подсчитали, сколько сейчас можно заправиться за среднюю заработную плату.

Об этом сообщает издание Progroshi.

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По данным мониторинга портала "ВСЕ АЗС", стоимость бензина после повышения налогов и возврата акцизов выросла на несколько гривен.

В частности, сейчас цена бренда "Евро-95" в среднем составляет 49,99 гривны за литр, в то время как по состоянию на начало июля было 46,24 гривны. Цены на бензин А-95 — 48,28 гривны за литр (46,00 — на 1 июля). Стоимость дизтоплива выросла с 48,45 до 50,48 грн. Средние цены на бензин А-92 повысились с 45,45 до 48,40 гривны. Средняя стоимость газа выросла с 25,58 до 26,28 гривны за литр.

По состоянию на июль текущего года размер средней заработной платы в стране составляет около 13,4 тыс. гривен. По подсчетам аналитиков, среднестатистический гражданин может приобрести 241 литр бензина. Примечательно, что два года назад можно было приобрести 389 литров.

При этом в правительстве прогнозируют, что возврат на довоенный уровень акцизов на моторное топливо и повышение НДС приведет к росту цены дизельного топлива до 8 грн/литр, бензина — до 11 грн.

Индекс бензина за границей

Как свидетельствуют данные экспертов, за рубежом больше всего позволить себе бензина на свою среднюю зарплату могут жители Кувейта. Жители Катара могут приобрести 6,83 тыс. литров, Объединенные Арабские Эмираты — 4,61 тыс. литров. Меньше всего могут разрешить себе купить горючее за среднюю зарплату жители Пакистана — 166 литров, Шри-Ланки — 157 литров, Кубы — 27 литров.

Напомним, ранее в Гостаможной службе рассказали о вступлении в законную силу новых ставок акцизного налога и налога на добавленную стоимость (НДС) на некоторые виды топлива. Речь идет о нормах закона №2618-ІХ (от 21 сентября 2022 года).

Также мы писали, что в Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов считают, что в Украине рост налога на добавленную стоимость на топливо с 7 до 20% спровоцирует негативные последствия для населения. Так, ожидается существенный рост цен на продукты и ухудшение качества бензина.

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