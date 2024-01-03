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Индексация пенсий — как повысятся выплаты в 2024 году

3 января 2024 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — будет ли масштабная индексация выплат в 2024-м
Денежные купюры. Фото: РБК-Украина
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В марте 2024 года в Украине должна состояться масштабная индексация пенсий. В правительстве планируют, что солидарная пенсия для граждан должна составлять 30% от среднего заработка.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на данные экспертов.

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Индексация пенсий в 2024 году

В Кабинете министров намерены ввести коэффициенты и баллы, позволяющие людям с одинаковыми условиями выхода на пенсию получать одинаковую пенсию и одинаковый уровень индексации. Такие планы реализуют при положительных обстоятельствах и достаточных финансах в государственном бюджете.

В то же время при негативном сценарии дальнейшего финансирования Украины международными партнерами индексации в марте не будет.

Как отметила глава Министерства социальной политики Оксана Жолнович, если будут существовать риски, масштабное повышение пенсий не состоится.

Глава ведомства подчеркнула, что правительство должно также покрыть дополнительные социальные выплаты: помощь малоимущим, ВПЛ, которые финансируются международными партнерами. Минсоцполитики заключило соглашение INSPIRE с Всемирным банком почти на 2 млрд долларов, и этих средств хватит лишь на первые месяцы финансирования социальных расходов.

Тем не менее, Жолнович заверила, что пенсионеры не останутся без необходимых средств, ведь основные выплаты без повышений профинансируют за счет средств Пенсионного фонда.

Кому проиндексируют пенсии и как именно

В правительстве рассчитывают, что в 2024 году индексация охватит все пенсии без исключения. В Министерстве социальной политики заявляют, что повышение пенсий будет зависеть от уровня инфляции и средней заработной платы.

"Размер индексации и темп роста средней заработной платы являются двумя показателями, которые определяют размер индексации в соответствии с законом. Об этом можно будет говорить в начале 2024 года после поступления статистических данных за 2023 год", — сообщили в ведомстве.

Также конечный размер пенсий будет частично зависеть от прожиточного минимума, который вырос в 2024 году.

Согласно государственному бюджету-2024 размер прожиточного минимума равен 2,92 тыс. грн. В связи с этим минимальная пенсия вырастет на 268 грн, с 2 093 до 2 361 грн.

В прошлом году средняя пенсия составляла 5,31 тыс. грн, а в 2024 году должна достигнуть 6 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, госбюджет-2024 предусматривает, как и в прошлом году, главную статью расходов на следующий год — оборону. Однако прибавится еще повышение социальных гарантий для населения.

Также мы писали, что в украинском пенсионном законодательстве произойдут очередные изменения. Правительство определило категории граждан, которым существенно урежут пенсии, до минимальной.

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