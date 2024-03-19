Пенсії після індексації — відомо, які суми отримали українці

Люди пенсійного віку. Фото: Unsplush

У Пенсійному фонді оприлюднили інформацію, як змінились виплати громадян після масштабної індексації пенсій у березні 2024 року. Також назвали середній розмір виплат після здійсненого перерахунку.

Про це повідомили у ПФУ.

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Як змінились виплати після індексації

Як зазначили у фонді, середній розмір надбавки до пенсії після проведеної індексації становив 397 грн. У результаті середня пенсія громадян зросла до 5,792 тис. грн.

У ПФУ розповіли, що під підвищення підпала більшість пенсіонерів, тобто більш ніж 10 мільйонів людей. Коефіцієнт індексації становив 1,0796.

Мінімальна пенсія для пенсіонерів віком до 70 років зросла до 2,98 тис. грн, у віці 70-80 років — до 3,24 тис. грн, понад 80 років — до 3,37 тис. грн. Решті непрацюючих осіб підвищили до 2,725 тис. грн.

Розмір мінімальної доплати після березневої індексації становив 100 грн, а максимальної — 1,5 тис. грн.

Зокрема, особи з інвалідністю через аварію на ЧАЕС залежно від групи отримали такі суми:

перша група — 14,308 тис. грн;

друга група — 11,446 тис. грн;

третя група — 8,585 тис. грн.

Учасники бойових дій та українці з інвалідністю внаслідок війни отримали теж вищі пенсії. Тепер суми такі:

УБД — 4,958 тис. грн;

перша група — 15,347 тис. грн;

друга група — 12,396 тис. грн;

третя група — 8,5 тис. грн.

Джерело: ПФУ

У Пенсійному фонді поінформували, що вже профінансували пенсійні виплати на 40,5 млрд грн, зокрема 8 млрд грн через Укрпошту та 32,5 млрд грн через фінустанови.

Що ще варто знати

Також ми писали, що в Україні з 1 квітня 2024 року має збільшитися мінімальна заробітна плата. У зв'язку з цим зміниться розмір соціальних виплат.

Також повідомляли, що у Пенсійному фонді розповіли про зростання деяких доплат до пенсій українців у 2024 році. Зокрема, зросли надбавки за донорство.