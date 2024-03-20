Индексация пенсий и субсидии — как изменится размер пособия

Пожилая женщина. Фото: Unsplush

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, как повлияет индексация пенсий на размер жилищной субсидии. Для ее учета берут доходы в виде пенсий за март 2024 года.

Об этом говорится в материалах ПФУ.

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Как индексация повлияет на размер субсидии

Как отмечают специалисты, увеличение пенсионных выплат граждан может повлиять на совокупный доход и соответственно снизить размер субсидии на летний период.

Так, при назначении и расчете жилищной субсидии на летний период (май-сентябрь) берут в формулу совокупный доход за третий-четвертый квартал предыдущего года. В то время как доход в виде пенсий учтут за март этого года.

Требование брать для расчета субсидии на неотапливаемый сезон мартовскую пенсионную выплату за тот же год прописано в положении о порядке назначения субсидий постановления Кабинета министров.

Как поясняют в Пенсионном фонде, повысившиеся после индексации пенсии напрямую повлияют на размер субсидии в сторону снижения помощи. Однако наиболее негативное влияние ощутят те граждане, у которых выплаты выросли существенно.

По данным ПФУ, после индексации минимальная пенсия для пенсионеров в возрасте до 70 лет увеличилась до 2,98 тыс. гривен, в возрасте 70-80 лет — до 3,24 тыс. гривен, более 80 лет — до 3,37 тыс. гривен. Остальным неработающим лицам повысили до 2,72 тыс. гривен.

В общей сложности размер минимальной доплаты колебался от 100 до 1,5 тыс. гривен. Однако в среднем прибавка к пенсии после индексации составила 397 гривен. В результате, в среднем пенсия граждан повысилась до 5,792 тыс. гривен.

Как подать заявление на субсидию

Пенсионеры могут подать заявление с документами как в электронной, так и бумажной форме.

Для этого нужно воспользоваться порталом е-услуг Пенсионного фонда, порталом "Дія" или обратиться в выбранный сервисный центр ПФУ или уполномоченным должностным лицам исполнительного органа местной власти.

Чтобы узнать, получили ли субсидию, нужно ввести свой почтовый адрес по ссылке и прочитать решение.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с 1 апреля 2024 года должна увеличиться минимальная заработная плата. В связи с этим изменится размер социальных выплат.

Также мы писали, что в 2024 году, несмотря на войну, гражданам пенсионного возраста предусмотрен ряд доплат. В частности, по одной из программ можно получить около 600 гривен надбавки к пенсии.