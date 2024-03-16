Пенсії у 2024 році — кому з українців доплатять майже 600 грн

Громадяни похилого віку. Фото: Freepik

В Україні у 2024 році, попри війну, громадянам пенсійного віку передбачена низка доплат. Зокрема, за однією з програм можна отримати майже 600 гривень надбавки до пенсії.

Про це йдеться у матеріалах уряду.

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Детальніше про програму доплат

Так, цьогоріч уряд продовжив програму щомісячних додаткових виплат, яку ініціював президент України, для громадян, які досягнули певного пенсійного віку.

Відповідна щомісячна компенсаційна доплата, розмір якої визначають залежно від певної вікової категорії, належить до перерахунків, що не вимагають особистого звернення громадянина і тому вважається масовою. Стартують такі доплати для пенсіонерів, які перейшли віковий рубіж — 70 років.

Вікові доплати поширюються на всю територію країни. Кошти виплачують щомісяця як додаток до основної пенсії.

Надбавки нараховують від дня досягнення пенсіонерами певного віку — тобто, не з початку календарного місяця, а вже після дня народження пенсіонера. Тобто, у перший місяць може бути не вся сума.

Наприклад, якщо пенсіонеру виповнилося 70 років 16 березня, то порахують із цього числа і наступного місяця надійде пенсійна виплата з урахуванням цієї доплати.

Які розміри доплат за віком

Зокрема, найбільша виплата належить пенсіонерам віком більш ніж 80 років. Розмір такої надбавки становить 570 гривень.

Громадянам віком 75 років і більше років вікову доплату призначають у розмірі 456 грн.

Пенсіонерам віком від 70 до 75 років призначають додатково 300 гривень.

На доплати можуть претендувати українці, які на заслуженому відпочинку мають пенсію не більше 10,3 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Пенсійний фонд надав детальне пояснення, на які пенсії можуть розраховувати громадяни з інвалідністю у 2024 році. Зокрема, відомо мінімальні розміри таких виплат.

Також повідомляли, що у Пенсійному фонді розповіли про зростання виплат пенсій за останній рік. Сума більша на 97,8 мільярда гривень.