Пенсии после индексации — известно, какие суммы получили украинцы

Люди пенсионного возраста. Фото: Unsplush

В Пенсионном фонде обнародовали информацию о том, как изменились выплаты граждан после масштабной индексации пенсий в марте 2024 года. Также назвали средний размер выплат после произведенного перерасчета.

Об этом сообщили в ПФУ.

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Как изменились выплаты после индексации

Как отметили в фонде, средний размер прибавки к пенсии после проведенной индексации составляет 397 грн. В результате, средняя пенсия граждан выросла до 5,792 тыс. грн.

В ПФУ рассказали, что под повышение подпало большинство пенсионеров, то есть более 10 миллионов человек. Коэффициент индексации составил 1,0796.

Минимальная пенсия для пенсионеров в возрасте до 70 лет выросла до 2,98 тыс. грн, в возрасте 70-80 лет — до 3,24 тыс. грн, более 80 лет — до 3,37 тыс. грн. Остальным неработающим лицам повысили до 2,725 тыс. грн.

Размер минимальной доплаты после мартовской индексации составил 100 грн, а максимальной — 1,5 тыс. грн.

В частности, лица с инвалидностью из-за аварии на ЧАЭС в зависимости от группы получили следующие суммы:

первая группа — 14,308 тыс. грн;

вторая группа — 11,446 тыс. грн;

третья группа — 8,585 тыс. грн.

Участники боевых действий и украинцы с инвалидностью в результате войны получили тоже более высокие пенсии. Теперь суммы таковы:

УБД — 4,958 тыс. грн;

первая группа — 15,347 тыс. грн;

вторая группа — 12,396 тыс. грн;

третья группа — 8,5 тыс. грн.

Источник: ПФУ

В Пенсионном фонде сообщили, что уже профинансировали пенсионные выплаты на 40,5 млрд грн, в том числе 8 млрд грн через Укрпочту и 32,5 млрд грн через финучреждения.

Что еще стоит знать

Также мы писали, что в Украине с 1 апреля 2024 года должна увеличиться минимальная заработная плата. В связи с этим изменится размер социальных выплат.

Также сообщалось, что в Пенсионном фонде рассказали о росте некоторых доплат к пенсиям украинцев в 2024 году. В частности выросли надбавки за донорство.