Індексація пенсій у квітні — як підвищать виплати тим, хто працює

Йдеться перерахунок виплат громадянам, які продовжують працювати

В Україні услід за березневою індексацією пенсій очікується чергове підвищення виплат деяким громадянам у квітні. Йдеться перерахунок виплат особам, які продовжують працювати.

Про те, як рахуватимуть підвищення, розповіли у Міністерстві соціальної політики України.

Скільком пенсіонерам підвищать виплати

Як зазначили у Мінсоцполітики, запланований автоматичний перерахунок пенсій для 600 тисяч пенсіонерів, які продовжують працювати, з урахуванням збільшеного страхового стажу.

За словами першої заступниці голови відомства Дарини Марчак, перерахунок пенсій громадянам літнього віку, які надалі продовжують працювати та отримують страховий стаж, здійснять з першого числа наступного місяця.

Перерахунок проведуть тим громадянам, які після призначення (попереднього перерахунку) пенсії мають щонайменше 24 місяців страхового стажу. У разі, якщо обсяг стажу менший, то перерахунок пенсії здійснять не раніше ніж через два роки після призначення.

Як рахуватимуть розмір підвищення

Представниця Мінсоцполітики розповіла, що розмір перерахунку виплат у квітні для кожного буде індивідуальний. Він буде враховувати набутий стаж та розмір офіційної заробітної платні.

Обсяг пенсійної виплати літньому громадянину, що продовжує працювати, вираховуватимуть шляхом множення середньої зарплати, страхового стажу та індивідуального коефіцієнта заробітку, додала Дарина Марчак.

Нагадаємо, на виплати пенсій цього року витратять близько 700 мільярдів гривень. В уряді заявили, що грошей має бути достатньо для гарантування пенсійних виплат, здійснення індексації у березні 2023 року.

Також ми писали, що депутати ініціюють ухвалення законопроєкту, який передбачає скорочення пенсійних виплат колишнім суддям Конституційного суду України (КСУ). Саме ця категорія пенсіонерів отримує найбільші виплати — близько 96 тисяч гривень.