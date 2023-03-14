Индексация пенсий в апреле — как повысят выплаты тем, кто работает

Индексация пенсий в апреле: украинцам рассказали, как повысят выплаты
В Украине вслед за мартовской индексацией пенсий ожидается очередное повышение выплат некоторым гражданам в апреле. Речь идет о пересчете выплат лицам, которые продолжают работать.
О том, как будут считать повышение, рассказали в Министерстве социальной политики Украины.
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Скольким пенсионерам повысят выплаты
Как отметили в Минсоцполитики, запланирован автоматический перерасчет пенсий для 600 тысяч пенсионеров, которые продолжают работать, с учетом увеличенного страхового стажа.
По словам первого заместителя главы ведомства Дарьи Марчак, перерасчет пенсий пожилым гражданам, которые в дальнейшем продолжают работать и получают страховой стаж, осуществят с первого числа следующего месяца.
Перерасчет проведут тем гражданам, которые после назначения (предварительного перерасчета) пенсии имеют не менее 24 месяцев страхового стажа. В случае, если объем стажа меньше, то перерасчет пенсии будет произведен не ранее чем через два года после назначения.
Как будут считать размер повышения
Представитель Минсоцполитики рассказала, что размер пересчета выплат в апреле для каждого будет индивидуален. Он будет учитывать приобретенный стаж и размер официальной заработной платы.
Объем пенсионной выплаты пожилому гражданину, который продолжает работать, будет вычисляться путем умножения средней зарплаты, страхового стажа и индивидуального коэффициента заработка, добавила Дарья Марчак.
Напомним, на выплаты пенсий в этом году потратят около 700 миллиардов гривен. В правительстве заявили, что денег должно быть достаточно для обеспечения пенсионных выплат, осуществления индексации в марте 2023 года.
Также мы писали, что депутаты инициируют принятие законопроекта, предусматривающего сокращение пенсионных выплат бывшим судьям Конституционного суда Украины (КСУ). Именно эта категория пенсионеров получает самые большие выплаты — около 96 тысяч гривен.