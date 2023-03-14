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Индексация пенсий в апреле: украинцам рассказали, как повысят выплаты

14 марта 2023 09:06
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Индексация пенсий в апреле — как повысят выплаты тем, кто работает
Речь идет о пересчете выплат гражданам, которые продолжают работать
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине вслед за мартовской индексацией пенсий ожидается очередное повышение выплат некоторым гражданам в апреле. Речь идет о пересчете выплат лицам, которые продолжают работать.

О том, как будут считать повышение, рассказали в Министерстве социальной политики Украины.

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Как отметили в Минсоцполитики, запланирован автоматический перерасчет пенсий для 600 тысяч пенсионеров, которые продолжают работать, с учетом увеличенного страхового стажа.

По словам первого заместителя главы ведомства Дарьи Марчак, перерасчет пенсий пожилым гражданам, которые в дальнейшем продолжают работать и получают страховой стаж, осуществят с первого числа следующего месяца.

Перерасчет проведут тем гражданам, которые после назначения (предварительного перерасчета) пенсии имеют не менее 24 месяцев страхового стажа. В случае, если объем стажа меньше, то перерасчет пенсии будет произведен не ранее чем через два года после назначения.

Как будут считать размер повышения

Представитель Минсоцполитики рассказала, что размер пересчета выплат в апреле для каждого будет индивидуален. Он будет учитывать приобретенный стаж и размер официальной заработной платы.

Объем пенсионной выплаты пожилому гражданину, который продолжает работать, будет вычисляться путем умножения средней зарплаты, страхового стажа и индивидуального коэффициента заработка, добавила Дарья Марчак.

Напомним, на выплаты пенсий в этом году потратят около 700 миллиардов гривен. В правительстве заявили, что денег должно быть достаточно для обеспечения пенсионных выплат, осуществления индексации в марте 2023 года.

Также мы писали, что депутаты инициируют принятие законопроекта, предусматривающего сокращение пенсионных выплат бывшим судьям Конституционного суда Украины (КСУ). Именно эта категория пенсионеров получает самые большие выплаты — около 96 тысяч гривен.

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