Зарплаты в Украине — когда состоится индексация выплат в 2024 году

Деньги в кошельке. Фото: Freepik

В 2024 году работодатели должны провести индексацию зарплат для своих работников. Размер повышения будет для каждого индивидуален.

О том, как и когда предстоит индексация зарплат, рассказали юристы.

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Детальнее об индексации зарплат в 2024 году

По словам специалистов, в этом году работодатели должны осуществить осовременивание заработных плат сотрудникам. Соответствующий вопрос регулируется постановлением №1078 от 17.07.2023 года. Согласно ему, индексацию следует проводить на всех предприятиях, учреждениях и организациях независимо от формы собственности. Также осовременивание зарплат должны осуществить физлица-предприниматели, использующие наемный труд.

Если это требование проигнорируют или сделают это с опозданием, то в таком случае будет ждать ответственность:

финансовая санкция — штрафное взыскание в десять минимальных зарплат за каждого такого работника;

административная санкция — штраф от 510 до 1,7 тыс. гривен, а в случае повторного нарушения за этот же год — от 1,7 тыс. до 5,1 тыс. гривен.

При этом административная ответственность распространяется на сотрудничество с:

несовершеннолетними;

беременными женщинами;

отцами-одиночками;

родителями, воспитывающими детей до 14 лет;

родителями, воспитывающими детей-инвалидов.

Когда работодатели должны провести индексацию

В прошлом году действовало решение о непроведении индексации, однако в этом году такого послабления уже нет. Следовательно, процедура обязательна для выполнения.

По словам юристов, выплаты индексируются с первого числа месяца после месяца, когда Госстат официально опубликовал индекс потребительских цен (не позднее 10 числа ежемесячно).

Учитывая это, месяцем начисления индексации должен был стать декабрь 2023 года, однако учитывая, что процедуру индексации возобновили только в январе этого года, тот месяц, когда была повышена зарплата, и будет считаться базовым месяцем для проведения индексации.

Какие будут суммы после осовременивания выплат

По правилам, индексацию зарплат населения должны проводить, когда индекс потребительских цен больше порога в 103%. При этом индексации подлежит только часть зарплаты, что соответствует прожиточному минимуму.

Таким образом, если у работника зарплата составляет 10 тысяч гривен, то проиндексируют только 3,028 гривны, то есть прожиточный минимум для трудоспособных лиц, уточнили специалисты.

Для того, чтобы узнать размер индексации собственной зарплаты, следует использовать специальный калькулятор по следующей ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, в Госслужбе занятости назвали популярные вакансии, на которые сократился спрос на фоне войны. По некоторым из них готовы платить до 50 тысяч гривен.

Также мы писали, что в 2024 году для работодателей вернули обязательство осуществлять осовременивание зарплат работников. Известно, какие доходы будут подлежать обязательной индексации.