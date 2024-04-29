Робота в Україні — які зарплати пропонують працівникам навесні 2024 році

Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Український ринок праці за час війни змінився у бік зниження у питанні кількості робочої сили. У 2024 році пошук кваліфікованих співробітників залишається ключовою проблемою, а потенційні працівники очікують не надто високих заробітних плат.

Такі дані навів портал з пошуку роботи Robota.ua, інформує видання Forbes Україна.

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Кадровий голод у 2024 році

Згідно з інформацією кадрового порталу, станом на весну 2024 року кількість вакансій зараз більша, ніж до повномасштабної війни.

У 2022 році на сайті з пошуку роботи налічувалося 102 тисяч вакансій, а зараз — 106 – 108 тисяч.

За словами генерального директора robota.ua Валерія Решетняка,

такий позитивний тренд пояснюється відновленням роботи бізнесу, з одного боку, а з іншого — компанії продовжують відчувати кадровий голод. У зв'язку з цим відбувається більш активний пошук працівників.

Повернення доларових зарплат

Також самі пошукачі під час війни розраховували на вищі зарплати, ніж були готові платити роботодавці. Так, у 2021 році працівники в середньому очікували на заробітну плату у близько 17 тисяч гривень і компанії були ладні платити майже стільки ж — 16,6 тисячі гривень.

Повномасштабна війна змінила ситуацію: очікування українців, які шукають роботу, різко зросли, а потім — знизились. Так, якщо у березні 2022 року громадяни хотіли отримати зарплату у 19,5 тисячі гривень, то в квітні сума опустилась до 18,7 тисячі гривень. Відтоді очікування пошукачів тільки зросли.

Зараз ситуація з очікуванням і реальністю має такий вигляд:

потенційні працівники розраховують на заробітну плату — у 22,7 тисячі гривень;

пропозиція становить — 19,6 тисячі гривень.

Хоч пошукачі мають вищі очікування, проте бізнес не готовий їм відповідати.

За інформацією гендиректора, разом з цим на ринок повернулись доларові зарплати, а різниця в очікуваннях і розмірі виплат роботодавців збереглась станом на березень 2024-го. А саме:

зарплатні очікування робітників — 581 долар;

роботодавці готові платити — 503 долари.

"Впродовж останніх восьми-дев’яти місяців зарплати не зростають. Я часто чую, що пошукачі хочуть більше. Але статистика нашого сайту показує, що залишаються на місці й зарплатні очікування", — розповів Валерій Решетняк.

Загалом опитування команди robota.ua торкнулося 640 компаній, з яких великих — близько 14%, середніх — 33%, мікро- та малих підприємств — 53%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, уряд затвердив додаткову фінансову винагороду для військових у розмірі 70 тисяч гривень. Це не заміна "бойових" 100 тисяч, а додаткова плата за захист України. Ця виплата може бути застосована вже цього місяця.

Також ми писали, що за даними Мінекономіки, в українців в останні роки значно зросли зарплати. Це було спричинено різними факторами, включаючи загальну економічну ситуацію в країні.