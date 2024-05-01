Индексация заработной платы в 2024 году — кто и когда получит больше

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине все предприятия, учреждения и организации любой формы собственности, в частности, физлица-предприниматели (ФЛП), должны проводить индексацию заработной платы работников. Известно, когда и кто получит большее в 2024 году.

О том, как должна проходить индексация зарплат, рассказали эксперты, пишут Факты ICTV.

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Вопрос индексации заработной платы работников регулирует постановление №1078. Согласно ему, если работодатели своевременно не проиндексируют зарплату работников, их могут привлечь к ответственности:

финансовая в виде штрафа в размере 10 минимальных заработных плат за каждого сотрудника;

административная в виде штрафа от 510 до 1,7 тыс. гривен, а в случае повторного нарушения в течение года — от 1,7 тыс. гривен до 5,1 тыс. гривен за:

несовершеннолетних лиц;

беременных женщин;

родителей-одиночек;

родителей, воспитывающих детей в возрасте до 14 лет;

родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

Эксперты рассказали, что соответствующие штрафы должны налагаться на директора, главного бухгалтера или физлиц-предпринимателей.

Когда осуществят осовременивание зарплат

В прошлом году закон о государственном бюджете предусматривал приостановку действия Закона об индексации. Учитывая это, предприятия могли не начислять и не выплачивать сотрудникам осовремененные зарплаты.

Однако госбюджет на 2024 год больше не предусматривает остановку действия "Закона об индексации", из-за чего работодателям необходимо снова осуществлять индексацию зарплат подчиненным.

Согласно постановлению №1078, повышение зарплат должно осуществляться с первого числа месяца, следующего за месяцем, когда был официально опубликован Госстатом индекс потребительских цен, не позднее 10 числа каждого месяца.

Базовым месяцем начисления осовременивания зарплаты станет декабрь 2023 года, ведь начисление индексации возобновили с 1 января этого года. Если же в январе повысили зарплату, то базовым месяцем считается январь.

Индексация происходит, когда индекс потребительских цен превышает порог индексации 103%. Осовремениванию подлежат доходы в рамках прожиточного минимума, установленного Кабинетом министром. Индексировать должны только ту часть, равную прожиточному минимуму трудоспособных лиц. В текущем году показатель составляет 3,028 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, украинский рынок труда за время войны изменился в сторону снижения в вопросе количества рабочей силы. В 2024 году поиск квалифицированных сотрудников остается ключевой проблемой, а потенциальные работники ожидают не слишком высоких заработных плат.

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