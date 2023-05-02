Нафта РФ — Індія продовжує нарощувати закупівлі з Росії

Морські нафтові перевезення. Фото: Freepik

Індія за останній місяць наростила імпорт дешевої нафти з Росії. Обсяги російського ресурсу у квітні перевищили поставки з Іраку та Саудівської Аравії.

Про це повідомляє агенція Bloomberg, посилаючись на дані Vortexa Ltd.

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Купівля нафти Індією

Відповідно до цієї інформації, минулого місяця імпорт російської нафти Індією вперше в історії перевищив сумарний потік із Саудівської Аравії та Іраку, оскільки південноазіатська країна продовжила нарощувати закупівлі дешевої нафти з РФ. Як зауважили експерти аналітичної компанії судноплавства, у травні загальні обсяги з Росії залишаться стабільними, оскільки Китай конкурує за російський Urals.

Обхід нафтового ембарго

У грудні 2022 року Європейський Союз (ЄС) заборонив фактично будь-який морський імпорт сирої нафти з РФ та встановив цінову "стелю". Однак ці правила не завадили таким країнам як Індія купувати дешеву російську нафту, перетворювати її в дизельне паливо і відправляти назад у країни Європи з націнкою, раніше писала агенція Bloomberg.

Так, Індія відправляє в Європу близько 360 тисяч барелів нафтопродуктів за добу. Тоді як щодня купує більше двох мільйонів барелів російської сирної нафти.

За інформацією аналітичної компанії Kpler, Індія — на шляху до того, щоб стати найбільшим постачальником нафтопродуктів у ЄС.

Нагадаємо, з 1 травня країни-учасниці ОПЕК+ почали добровільно скорочувати видобуток нафти. Поступове зменшення виробництва "чорного золота" триватиме до кінця 2023 року.

У Міністерстві фінансів Росії заявили, що рівень дефіциту федерального бюджету поточного року може перевищити прогноз. Причиною називають падіння доходів від нафти та природного газу.