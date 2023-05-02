Нефть РФ — Индия продолжает наращивать закупки из России

Морские нефтяные перевозки. Фото: Freepik

Индия за последний месяц увеличила импорт дешевой нефти из России. Объемы российского ресурса в апреле превысили поставки из Ирака и Саудовской Аравии.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные Vortexa Ltd.

Читайте также:

Покупка нефти Индией

Согласно этой информации, в прошлом месяце импорт российской нефти Индией впервые в истории превысил суммарный поток из Саудовской Аравии и Ирака, поскольку южноазиатская страна продолжила наращивать закупки дешевой нефти из РФ. Как отметили эксперты аналитической компании судоходства, в мае общие объемы из России останутся стабильными, поскольку Китай конкурирует за российский Urals.

Обход нефтяного эмбарго

В декабре 2022 года Европейский Союз (ЕС) запретил фактически любой морской импорт сырой нефти из РФ и установил ценовой "потолок". Однако эти правила не помешали таким странам как Индия покупать дешевую российскую нефть, превращать ее в дизельное топливо и отправлять обратно в страны Европы с наценкой, ранее писало агентство Bloomberg.

Так, Индия отправляет в Европу около 360 тысяч баррелей нефтепродуктов в сутки. В то время как ежедневно покупает более двух миллионов баррелей российской сырной нефти.

По информации аналитической компании Kpler, Индия — на пути к тому, чтобы стать крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в ЕС.

Напомним, с 1 мая страны-участницы ОПЕК+ начали добровольно сокращать добычу нефти. Постепенное уменьшение производства "черного золота" будет продолжаться до конца 2023 года.

В Министерстве финансов России заявили, что уровень дефицита федерального бюджета в текущем году может превысить прогноз. Причиной называют падение доходов от нефти и природного газа.