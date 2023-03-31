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Інфляція у Франції змінила тренд на тлі падіння цін на енергоносії, — Bloomberg

31 березня 2023 12:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Інфляція у Франції змінила тренд на тлі падіння цін на енергоносії
Споживчі ціни зросли на 6,6%, що дещо менше від рекордного показника у лютому
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Інфляція у Франції знизилася вперше за три місяці на тлі уповільнення в інших великих економіках єврозони після минулорічного сплеску вартості енергоносіїв, викликаного війною в Україні. Споживчі ціни зросли на 6,6%, що менше від рекордного показника у лютому на 0,7%.

Про це повідомляють аналітики видання Bloomberg.

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За словами експертів, споживчі ціни в країні зросли на 6,6% у березні проти 7,3% у лютому. Причино цього стало те, що зменшилося зростання вартості енергоресурсів. Однак результат дещо перевищив середню оцінку в 6,5% в опитуванні аналітиків Bloomberg.

При цьому зростання цін на послуги сповільнилося лише незначно — до 2,9% з 3% у січні, тоді як на промислові товари воно прискорилося до 4,8% з 4,7%.

Протистояння інфляційним тенденціям

Як розповідають аналітики, у Франції базова інфляція має набрати обертів у найближчі тижні. Статистичне агентство Insee цього місяця заявило, що показник, ймовірно, сягне 6,4% у червні — порівняно з 5,7%, як передбачалося раніше.

Агенція зауважує, що це стало великою політичною проблемою для президента Еммануеля Макрона. Його уряд втрутився, надавши масову підтримку, щоб компенсувати різке зростання витрат на енергію минулого року. Водночас є небагато інструментів, щоб зробити те саме для продуктів харчування та послуг, і вже перебуває під тиском через непопулярну реформу пенсійного забезпечення, розповідають експерти.

Так, французи дедалі більше відчувають погіршення якості життя через недавнє підвищення цін, яке вважається найвищим з 1970-х років. При цьому населення переконане, що найгірше вже позаду, адже ціни почали падати.

Французи почали економити

За даними Insee, спостерігається зниження споживчих витрат на 0,8% у лютому порівняно з січнем. Домогосподарства скоротили витрати на продукти харчування та промислові товари. Економісти, опитані Bloomberg, прогнозували менший спад на 0,1%.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, у 2023 році ріст споживчих цін в Україні сповільниться до 18,7%. Інфляція знижуватиметься і в наступні роки. А економіка повноцінно відновлюватиметься насамперед завдяки очікуваному зменшенню безпекових ризиків.

Раніше ми писали, що в українській економіці у 2023 році очікується незначне відновлення завдяки покращенню безпекової ситуації та логістики. Також знизить оберти споживча інфляція. Про це повідомляється в оновленому макропрогнозі інвесткомпанії ICU.

 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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