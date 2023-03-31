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Инфляция во Франции сменила тренд на фоне падения цен на энергоносители, — Bloomberg

31 марта 2023 12:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Инфляция во Франции сменила тренд на фоне падения цен на энергоносители
Потребительские цены выросли на 6,6%, что несколько меньше рекордного показателя в феврале
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Инфляция во Франции снизилась впервые за три месяца на фоне замедления других крупных экономик еврозоны после прошлогоднего всплеска стоимости энергоносителей, вызванного войной в Украине. Потребительские цены выросли на 6,6%, что меньше рекордного показателя в феврале на 0,7%.

Об этом сообщают аналитики издания Bloomberg.

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Как изменилась динамика инфляции

По словам экспертов, потребительские цены в стране выросли на 6,6% в марте против 7,3% в феврале. Причиной тому стало то, что уменьшился рост стоимости энергоресурсов. Однако результат несколько превысил среднюю отметку в 6,5% в опросе аналитиков Bloomberg.

При этом рост цен на услуги замедлился лишь незначительно — до 2,9% с 3% в январе, в то время как на промышленные товары он ускорился до 4,8% с 4,7%.

Противостояние инфляционным тенденциям

Как рассказывают аналитики, во Франции базовая инфляция должна набрать обороты в ближайшие недели. Статистическое агентство Insee в этом месяце заявило, что показатель, вероятно, достигнет 6,4% в июне по сравнению с 5,7%, как предполагалось ранее.

Агентство отмечает, что это стало большой политической проблемой для президента Эммануэля Макрона. Его правительство вмешалось, оказав массовую поддержку, чтобы компенсировать резкий рост расходов на энергию в прошлом году. В то же время есть немного инструментов, чтобы сделать то же самое для продуктов питания и услуг, и уже находится под давлением из-за непопулярной реформы пенсионного обеспечения, рассказывают эксперты.

Французы начали экономить

Так, французы все больше испытывают ухудшение качества жизни из-за недавнего повышения цен, которое считается самым высоким с 1970-х годов. При этом население убеждено, что худшее позади, ведь цены начали падать.

По данным Insee, наблюдается снижение потребительских расходов на 0,8% в феврале по сравнению с январем. Домохозяйства сократили расходы на продукты питания и промышленные товары. Экономисты, опрошенные Bloomberg, прогнозировали меньший спад на 0,1%.

Напомним, по прогнозу НБУ, в 2023 году рост потребительских цен в Украине замедлится до 18,7%. Инфляция будет снижаться и в последующие годы. А экономика будет полноценно восстанавливаться, прежде всего, благодаря ожидаемому уменьшению рисков безопасности.

Ранее мы писали, что в украинской экономике в 2023 году ожидается незначительное восстановление благодаря улучшению ситуации безопасности и логистики. Также снизит обороты потребительская инфляция. Об этом сообщается в обновленном макропрогнозе инвесткомпании ICU.

 

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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