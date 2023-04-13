Інфляція у США уповільнилася до мінімуму з травня 2021-го

Супермаркет у Сполучених Штатах. Фото: google.com

У березні 2023 року у Сполучених Штатах інфляція уповільнилася до 5% у річному обчисленні. Показник є найнижчим із травня 2021 року.

Про це інформує агенція Reuters, посилаючись на дані Міністерства праці.

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Скорочення інфляції

Як зазначають аналітики, у лютому інфляція становила 6%, а пік інфляції в 9,1% зафіксували у червні 2022 року. Зараз рівень інфляції все одно залишається вищим за цільовий рівень ФРС у 2%.

Сповільнення темпів інфляції відбулося за рахунок зниженню вартості пального на 4,6%. Подешевшали продукти: на 10,9% впали ціни на яйця, подешевшали м'ясо, а також фрукти, овочі.

"Уповільнення інфляції може виявитися не довгостроковим через зростання вартості послуг та ситуацію на ринку праці", — вважають економісти BMO Capital Markets.

Прискорити темпи інфляції у США може оголошене скорочення видобутку нафти країнами ОПЕК+, що може спровокувати зростання цін на пальне.

Минулого року інфляція у США досягла максимуму за 40 років.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2023 році більша частина світової економіки зіткнеться із рецесією. Ключові двигуни глобального зростання — Сполучені Штати, Європа та Китай — відчують послаблення активності, повідомила ЗМІ директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду.

За прогнозом НБУ, у 2023 році ріст споживчих цін в Україні сповільниться до 18,7%. Інфляція знижуватиметься і в наступні роки. А економіка повноцінно відновлюватиметься насамперед завдяки очікуваному зменшенню безпекових ризиків.

Також ми писали, що поточного року споживчі ціни, зокрема на продукти харчування, залежатимуть від двох факторів: ситуації на фронті та зовнішнього фінансування України. Якщо ситуація на фронті матиме позитивну динаміку для України, а зовнішні партнери не зволікатимуть з фінансовою підтримкою, то в такому випадку інфляція за результатами року складе близько 20%. Меншого рівня інфляції очікувати можна, але не варто.