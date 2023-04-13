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Инфляция в США замедлилась до минимума с мая 2021-го, — Reuters

13 апреля 2023 10:42
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Инфляция в США замедлилась до минимума с мая 2021 года
Супермаркет в США. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В марте 2023 года в Соединенных Штатах инфляция замедлилась до 5% в годовом исчислении. Показатель самый низкий с мая 2021 года.

Об этом информирует агентство Reuters, ссылаясь на данные Министерства труда.

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Сокращение инфляции

Как отмечают аналитики, в феврале инфляция составила 6%, а пик инфляции в 9,1% был зафиксирован в июне 2022 года. Сейчас уровень инфляции все равно остается выше целевого уровня ФРС в 2%.

Замедление темпов инфляции вышло за счет понижения стоимости горючего на 4,6%. Подешевели продукты: на 10,9% упали цены на яйца, подешевели мясо, а также фрукты, овощи.

"Замедление инфляции может оказаться не долгосрочным из-за роста стоимости услуг и ситуации на рынке труда", - считают экономисты BMO Capital Markets.

Ускорить темпы инфляции в США может объявленное сокращение добычи нефти странами ОПЕК+, что может спровоцировать рост цен на топливо.

В прошлом году инфляция в США достигла максимума за 40 лет.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2023 году большая часть мировой экономики столкнется с рецессией. Ключевые двигатели глобального роста — Соединенные Штаты, Европа и Китай — ощутят ослабление активности, сообщила СМИ директор-распорядитель Международного валютного фонда.

Аналитики Deutsche Bank и Morgan Stanley прогнозируют, что курс евро может подняться еще больше на фоне теплой погоды в странах еврозоны. Европейская валюта может прибавить в цене еще около 1,15 доллара до конца января. Как отмечает Bloomberg, аналитики JPMorgan Chase настороженно относятся к восстановлению экономики в регионе, однако уверены, что более "ястребиная" позиция Европейского Центрального банка (ЕЦБ) поддержит европейскую валюту.

По прогнозу НБУ, в 2023 году рост потребительских цен в Украине замедлится до 18,7%. Инфляция будет снижаться и в последующие годы. А экономика будет полноценно восстанавливаться, прежде всего, благодаря ожидаемому уменьшению рисков безопасности.

Также мы писали, что в текущем году потребительские цены, в частности, на продукты питания, будут зависеть от двух факторов: ситуации на фронте и внешнего финансирования Украины. Если ситуация на фронте будет иметь положительную динамику для Украины, а внешние партнеры не будут медлить с финансовой поддержкой, то в таком случае инфляция по итогам года составит около 20%. Меньшего уровня инфляции ждать можно, но не стоит.

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