Аренда в Украине — Кабмин частично освободил украинцев от платы

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Кабинет министров освободил часть граждан от требования арендной платы за государственное или коммунальное имущество. Согласно принятому постановлению, такие правила будут действовать у период военного положения.

Об этом информирует пресс-служба правительства.

Читайте также:

Кого освободили от аренды

Как говорится в сообщении, речь идет о правительственном постановлении от 27.05.2022 года № 634. Согласно ему, в частности, речь идет об освобождении от требования арендной оплаты на территориях, где продолжаются активные боевые действия.

Больше нет требования арендной платы за государственное и коммунальное имущество на время военного положения для следующих категорий лиц:

физических лиц/физлиц-предпринимателей, которые были призваны/приняты на военную службу;

арендаторов имущества, расположенного на оккупированных территориях или в зонах активных боевых действий. Согласно перечню Минреинтеграции от 22.12.2022 года №309.

Также разрешили коммунальным предприятиям, полностью или частично финансируемым из городского бюджета, аренду госимущества осуществлять без аукциона для целей обустройства общежитий для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) по цене 1 гривна за 1 квадратный метр площади.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году владельцам жилой недвижимости необходимо уплатить налог за отчетный предыдущий год, если площадь жилья больше установленных лимитов. На это отводится 60 дней с момента вручения соответствующего уведомления, а в случае неуплаты — грозит штраф.

Также мы писали, что в 2024 году состоятельные граждане должны уплатить так называемый "налог на роскошь". Речь идет о ежегодной уплате некоторых видов налогов на недвижимость и элитные автомобили.