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У МВФ розповіли, коли розглянуть нову кредитну програму для України

30 березня 2023 08:08
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
МВФ розгляне нову кредитну програму для України — відома дата
Йдеться про суму на понад 15 мільярда доларів.
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У п'ятницю, 31 березня, Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) планує розглянути запит України на відкриття нової чотирирічної програми (2023-2027) розширеного фінансування EFF. Йдеться про суму у понад 15 мільярда доларів.

Про це повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна" із посиланням на порядок денний МВФ.

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Що відомо

Зазначається, що цього дня також планують підбити підсумки відкритої у грудні Моніторингової програми із залученням ради директорів.

21 березня представникам української влади та Міжнародного валютного фонду вдалося досягнути на рівні персоналу попередніх домовленостей з низки питань, які підтримуватимуться чотирирічною угодою про розширене фінансування (EFF) на близько 15,6 мільярда доларів.

Програму мають намір поділити на два етапи. Перший буде спрямований на утримання стабільності, терміном на 12-18 місяців, а другий передбачатиме великі структурні реформи, націлені на зростання та євроінтеграцію.

Раніше в українському уряді заявляли, що в умовах рекордного дефіциту бюджету програма допомогла б фінансувати критичні видатки, зберегти макрофінансову стабільність та посилити нашу взаємодію з іншими країнами-партнерами.

За даними Міністерстві фінансів, у 2023 році на покриття дефіциту державного бюджету потрібно близько 10 мільярдів доларів. Уряд розглядає різні варіанти залучення додаткового зовнішнього фінансування та покладає великі надії саме на МВФ.

Нагадаємо, на думку голови Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіни Георгієвої, українська економіка потребує від 40 до 48 млрд доларів фінансової допомоги. Саме така сума необхідна для функціонування лише у 2023 році.

Раніше у МВФ назвали три ключові фактори, які можуть загрожувати глобальній економіці. Один з них — повномасштабна війна росії проти України.

Також ми писали, що в Національному банку назвали п’ять ключових пунктів, які дадуть уявлення про те, що буде з економікою упродовж 2023-2025 років. В оновленому макроекономічному прогнозі деякі показники погіршили.

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