ПриватБанк запустив кредитну програму для експортерів — як працює

Сума позики не може перевищувати 5 млн грн

У державному "ПриватБанку" стартувала програма підтримки експортерів. Відповідний проєкт втілюють у партнерстві з Експортно-кредитною агенцією (ЕКА).

Про це розповів член правління ПриватБанку Євген Заграєв, інформує пресслужба фінустанови.

Як працює програма

За словами посадовця, під час першого етапу банк фінансуватиме купівлю сировини та матеріалів для експортних контрактів українських товаровиробників, клієнтів малого, середнього та корпоративного бізнесу.

Експортно-кредитна агенція страхуватиме ризики банку за виданими кредитами на виконання зовнішньоекономічних контрактів.

Максимально дозволена сума такої позики не може перевищувати 5 млн гривень. Термін кредитування — до одного року.

Зазначається, що запорукою виступатимуть майнові права за експортним контрактом та порука власника.

Як зауважують у банку, поєднання цієї програми з "Доступними кредитами 5-7-9%" дозволить клієнтам отримувати позики за пільговими відсотковими ставками.

Що ще треба знати

Нагадаємо, український уряд скоротив державні програми "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%". Це зробили з метою зменшення навантаження на державний бюджет.

Також ми писали, що в Україні стартувала друга посівна за час повномасштабної війни з росією. Вже засіяли зерновими та зернобобовими культурами кілька тисяч гектарів.