ПриватБанк запустив кредитну програму для експортерів — як працює

ПриватБанк запустив кредитну програму для експортерів
У державному "ПриватБанку" стартувала програма підтримки експортерів. Відповідний проєкт втілюють у партнерстві з Експортно-кредитною агенцією (ЕКА).
Про це розповів член правління ПриватБанку Євген Заграєв, інформує пресслужба фінустанови.
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Як працює програма
За словами посадовця, під час першого етапу банк фінансуватиме купівлю сировини та матеріалів для експортних контрактів українських товаровиробників, клієнтів малого, середнього та корпоративного бізнесу.
Експортно-кредитна агенція страхуватиме ризики банку за виданими кредитами на виконання зовнішньоекономічних контрактів.
Максимально дозволена сума такої позики не може перевищувати 5 млн гривень. Термін кредитування — до одного року.
Зазначається, що запорукою виступатимуть майнові права за експортним контрактом та порука власника.
Як зауважують у банку, поєднання цієї програми з "Доступними кредитами 5-7-9%" дозволить клієнтам отримувати позики за пільговими відсотковими ставками.
Що ще треба знати
Нагадаємо, український уряд скоротив державні програми "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%". Це зробили з метою зменшення навантаження на державний бюджет.
Також ми писали, що в Україні стартувала друга посівна за час повномасштабної війни з росією. Вже засіяли зерновими та зернобобовими культурами кілька тисяч гектарів.