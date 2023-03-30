Кабмин разрешил новым категориям предпринимателей участвовать в программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

Кабмин

Кабинет Министров Украины разрешил предпринимателям с территорий возможных боевых действий и деоккупированных территорий участвовать в государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Эта инициатива была разработана Минреинтеграцией для финансовой поддержки предприятий и экономического восстановления пострадавших регионов.

Об этом сообщает Минреинтеграция.

Подробности

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" была введена по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского. Она упрощает доступ микро- и малого бизнеса к банковскому кредитованию.

В ее пределах действуют три процентных ставки (в зависимости от даты основания бизнеса и его размера (годового оборота):

5% годовых — если выручка до 25 млн гривен и создаются минимум два рабочих места в течение первого квартала;

7% годовых — для бизнеса с выручкой до 25 млн гривен;

9% годовых — для бизнеса с выручкой до 50 млн гривен.

С 24 февраля 2022 года в рамках программы выдано почти 24 тысяч льготных кредитов на общую сумму более 95 млрд гривен.

"Доступ к программе бизнеса из освобожденных регионов и территорий возможных боевых действий будет способствовать их экономическому возрождению и что важно — трудоустройству внутренних переселенцев и местных жителей", — говорится в сообщении.

С условиями участия в программе можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, в пятницу, 31 марта, Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) планирует рассмотреть запрос Украины на открытие новой четырехлетней программы (2023-2027) расширенного финансирования EFF. Речь идет о сумме более 15 миллиардов долларов.

Также мы писали, что украинцы в течение прошлого года активно возвращали задолженность по микрокредитам. Хотя за время войны сумма таких долгов сократилась на несколько миллиардов гривен, количество оформленных микрозаймов снова начало расти.