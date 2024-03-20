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Кабмін напрацює механізм зарахування стажу педагогам за кордоном

20 березня 2024 10:02
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Вчителі за кордоном — українцям можуть зарахувати страховий стаж
Урок у школі. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Український уряд розгляне можливість створення механізму зарахування страхового стажу працівникам освіти, які перебувають за кордоном. Зараз не у всіх країнах передбачена така можливість.

Про це повідомила на спеціальній нараді під головуванням міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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Особливості роботи педагогів за кордоном

Міністр наголосила, що в країні виникла необхідність через війну створення механізму для зарахування стажу педагогам, які вимушено працюють за межами країни.

Зокрема, розгляд відповідного питання ініціювали представники Української школи у швейцарському місті Женева.

За словами Верещук, якщо педагог оформлений в українському навчальному закладі, однак перебуває за кордоном і викладає онлайн або простоює, то відповідний період йому мають зараховувати до стажу.

Проте якщо вчитель не працевлаштований в українській школі і не викладає за кордоном, то стаж зараховують відповідно до міжнародних угод, які регулюють питання пенсійної сфери.

Необхідність механізму зарахування стажу за кордоном

Зокрема, такого міжнародного договору між Україною та Швейцарією не існує. Тому на нараді обговорили необхідність напрацювання відповідного механізму, що дозволив би зараховувати страховий стаж всім українським педагогам за кордоном.

Віцепрем’єр наголосила, що відомствам доручили підготувати пропозиції для вирішення цього питання.

"Державі необхідна чітка позиція щодо своїх громадян за кордоном, зокрема вчителів. Ми маємо подбати про їхні соціальні права", — повідомила Верещук.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2023 році у Франції спостерігалася значна нестача робочих кадрів у різних секторах подібно до інших європейських країн. Особливо гостро дефіцит робітників відчувався у галузях будівництва, виробництва, машинобудування, аграрного сектору, медицини та інформаційних технологій.

Також ми писали, що в Україні у 2024 році для роботодавців повернули зобов'язання здійснювати осучаснення заробітних плат працівників. Відомо, які доходи підлягатимуть обов'язковій індексації.

Кабінет міністрів
вчителі
робота
стаж
школа

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