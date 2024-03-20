Учителя за границей — украинцам могут зачислить страховой стаж

Урок в школе. Фото: Unsplush

Украинское правительство рассмотрит возможность создания механизма зачисления страхового стажа работникам образования, находящимся за границей. Сейчас не во всех странах предусмотрена такая возможность.

Об этом сообщила на специальном совещании под председательством министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Читайте также:

Особенности работы педагогов за границей

Министр подчеркнула, что в стране возникла необходимость из-за войны создания механизма для зачисления стажа педагогам, вынужденно работающим за пределами страны.

В частности, рассмотрение соответствующего вопроса инициировали представители Украинской школы в швейцарском городе Женева.

По словам Верещук, если педагог оформлен в украинском учебном заведении, однако находится за границей и преподает онлайн или простаивает, то соответствующий период ему должны отнести к стажу.

Однако если учитель не трудоустроен в украинской школе и не преподает за границей, то стаж засчитывают в соответствии с международными соглашениями, регулирующими вопросы пенсионной сферы.

Необходимость механизма зачисления стажа за границей

В частности, такого международного договора между Украиной и Швейцарией нет. Поэтому на совещании обсудили необходимость наработки соответствующего механизма, позволяющего зачислять страховой стаж всем украинским педагогам за рубежом.

Вице-премьер подчеркнула, что ведомствам поручили подготовить предложения по решению этого вопроса.

"Государству необходима четкая позиция по отношению к своим гражданам за рубежом, в частности учителям. Мы должны позаботиться об их социальных правах", — сообщила Верещук.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2023 году во Франции наблюдалась значительная нехватка рабочих кадров в разных секторах, подобно другим европейским странам. Особо остро дефицит рабочих ощущался в отраслях строительства, производства, машиностроения, аграрного сектора, медицины и информационных технологий.

Также мы писали, что в Украине в 2024 году для работодателей вернули обязательство осуществлять осовременивание зарплат работников. Известно, какие доходы будут подлежать обязательной индексации.