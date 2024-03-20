Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Кабмин наработает механизм зачисления стажа педагогам за границей arrow

Кабмин наработает механизм зачисления стажа педагогам за границей

20 марта 2024 10:02
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Учителя за границей — украинцам могут зачислить страховой стаж
Урок в школе. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинское правительство рассмотрит возможность создания механизма зачисления страхового стажа работникам образования, находящимся за границей. Сейчас не во всех странах предусмотрена такая возможность.

Об этом сообщила на специальном совещании под председательством министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Читайте также:

Особенности работы педагогов за границей

Министр подчеркнула, что в стране возникла необходимость из-за войны создания механизма для зачисления стажа педагогам, вынужденно работающим за пределами страны.

В частности, рассмотрение соответствующего вопроса инициировали представители Украинской школы в швейцарском городе Женева.

По словам Верещук, если педагог оформлен в украинском учебном заведении, однако находится за границей и преподает онлайн или простаивает, то соответствующий период ему должны отнести к стажу.

Однако если учитель не трудоустроен в украинской школе и не преподает за границей, то стаж засчитывают в соответствии с международными соглашениями, регулирующими вопросы пенсионной сферы.

Необходимость механизма зачисления стажа за границей

В частности, такого международного договора между Украиной и Швейцарией нет. Поэтому на совещании обсудили необходимость наработки соответствующего механизма, позволяющего зачислять страховой стаж всем украинским педагогам за рубежом.

Вице-премьер подчеркнула, что ведомствам поручили подготовить предложения по решению этого вопроса.

"Государству необходима четкая позиция по отношению к своим гражданам за рубежом, в частности учителям. Мы должны позаботиться об их социальных правах", сообщила Верещук.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2023 году во Франции наблюдалась значительная нехватка рабочих кадров в разных секторах, подобно другим европейским странам. Особо остро дефицит рабочих ощущался в отраслях строительства, производства, машиностроения, аграрного сектора, медицины и информационных технологий.

Также мы писали, что в Украине в 2024 году для работодателей вернули обязательство осуществлять осовременивание зарплат работников. Известно, какие доходы будут подлежать обязательной индексации.

Кабинет министров
учителя
работа
стаж
школа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство