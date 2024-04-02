Кабмін скасував застарілі вимоги щодо печаток для бізнесу

Чоловік ставить печатку. Фото:Pixabay

Уряд України оновив законодавчу базу, анулювавши понад 50 застарілих актів, що регулюють бізнес-процеси. Також визнано недійсними 15 постанов.

Про це повідомило Міністерство економіки України у п'ятницю, 29 березня.

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Які вимоги скасували

Зокрема, було скасовано застарілу вимогу ставити печатки на документах, які подаються в державні органи, залишивши цю вимогу лише для особливих випадків, передбачених законом.

"Уряд планомірно скасовує неактуальні норми, які лише ускладнюють роботу бізнесу. Наприклад, за законом, використання печаток стало добровільним ще 10 років тому. Однак у підзаконних актах відповідні вимоги залишалися. Сьогоднішнім рішенням Кабінет Міністрів України привів урядові акти у відповідність до закону. А також скасував фактично не діючі, застарілі рішення, деякі з яких були ухвалені ще за часів СРСР і, очевидно, давно втратили актуальність", – пояснив заступник міністра економіки України Олексій Соболев.

Для аналізу регуляторних інструментів була створена Міжвідомча робоча група, яка переглянула понад 1300 нормативних актів, рекомендувавши скасувати 456 з них і спростити ще 584.

Нагадаємо, що у березні 2024 року в Україні суттєво впав попит на купівлю готівкової та безготівкової валюти.

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