Кабмин отменил устаревшие требования по печатям для бизнеса

Человек ставит печать. Фото:Pixabay

Правительство Украины обновило законодательную базу, аннулировав более 50 устаревших актов, регулирующих бизнес-процессы. Также признаны недействительными 15 постановлений.

Об этом сообщило Министерство экономики Украины в пятницу, 29 марта.

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Какие требования отменили

В частности, было отменено устаревшее требование ставить печати на документах, подаваемых в государственные органы, оставив это требование только для особых случаев, предусмотренных законом.

"Правительство планомерно отменяет неактуальные нормы, лишь усложняющие работу бизнеса. Например, по закону, использование печатей стало добровольным еще 10 лет назад. Однако в подзаконных актах соответствующие требования оставались. Сегодняшним решением Кабинет Министров Украины привел правительственные акты в соответствие с законом. А также отменил фактически бездействующие, устаревшие решения, некоторые из которых были приняты еще во времена СССР и, очевидно, давно утратили актуальность", — пояснил заместитель Министра экономики Украины Алексей Соболев.

Для анализа регуляторных инструментов была создана Межведомственная рабочая группа, просмотревшая более 1300 нормативных актов, рекомендовав отменить 456 из них и упростить еще 584.

Напомним, что в марте 2024 года в Украине существенно упал спрос на покупку наличной и безналичной валюты

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