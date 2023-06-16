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Кабмін виділив кошти для постраждалих від підтоплень: які суми отримають українці

16 червня 2023 10:38
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога постраждалим від підтоплень — які суми отримають українці
Засідання Кабінету Міністрів. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Український уряд виділив кошти для громадян, які постраждали від підтоплень на півдні країни після теракту на Каховській ГЕС. Також затвердив розмір сум, які отримають українці.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

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Яку суму допомоги нададуть постраждалим

Як зазначають у відомстві, уряд підтримав виділення 564,8 мільйона гривень на допомогу українцям. Кошти отримають Херсонська та Миколаївська обласні військові адміністрації (ОВА).

Згідно з рішенням уряду, кожен постраждалий від підтоплення матиме право на одноразову грошову допомогу у сумі 5 тисяч гривень. Кошти виплатять вищевказані ОВА.

Окрім того, в рамках домовленості з міжнародними партнерами всі постраждалі отримають додаткову фінансову допомогу від Міжнародної організації з міграції ООН. Розмір такої допомоги становитиме 6,6 тисячі гривень на одну особу. Таким чином, українцям, які постраждали від підтоплень сумарно виплатять по 11,6 тисячі гривень.

Хто саме отримає допомогу

Виплати зможуть отримати українці, які:

  • зазнали матеріальної шкоди, постраждало майно, товар, нерухомість, виробництво;
  • втратили майбутній дохід від ведення діяльності;
  • не отримали заробітної плати через призупинення трудових відносин;
  • зазнали додаткових фінансових витрат;
  • постраждали психологічно.

Обласні військові адміністрації постраждалих регіонів повинні скласти списки населених пунктів та громадян, які підпадатимуть під категорії отримання фіндопомоги.

За даними штабу з ліквідації наслідків катастрофи на Каховській ГЕС, зокрема, пошкоджено 31 об'єкт водопостачання та водовідведення, затоплено 28 великих промислових підприємств.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці, які постраждали від каховської катастрофи, отримають грошову допомогу від Агенції США з міжнародного розвитку (USAID). Кожному домогосподарству виплачуватимуть по 60 доларів три місяці поспіль.

Раніше повідомлялося, що Міністерство соціальної політики України має намір оновити систему соціальних виплат до кінця 2023 року. Низку виплат об'єднають.

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