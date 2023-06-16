Помощь пострадавшим от подтоплений — какие суммы получат украинцы

Заседание Кабинета министров. Фото: google.com

Украинское правительство выделило средства для пострадавших от подтоплений на юге страны после теракта на Каховской ГЭС. Также утвердило размер сумм, которые получат украинцы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Читайте также:

Какую сумму помощи предоставят пострадавшим

Как отмечают в ведомстве, правительство поддержало выделение 564,8 миллиона гривен на помощь украинцам. Денежные средства получат Херсонская и Николаевская областные военные администрации (ОВА).

Согласно решению правительства, каждый пострадавший от подтопления будет иметь право на единовременную денежную помощь в сумме 5 тысяч гривен. Средства выплатят вышеуказанные ОВА.

Кроме того, в рамках договоренности с международными партнерами, все пострадавшие получат дополнительную финансовую помощь от Международной организации по миграции ООН. Размер такого пособия составит 6,6 тысячи гривен на одного человека. Таким образом, украинцам, пострадавшим от подтоплений, суммарно выплатят по 11,6 тысячи гривен.

Кто именно получит помощь

Выплаты смогут получить украинцы, которые:

понесли материальный ущерб, пострадало имущество, товар, недвижимость, производство;

потеряли будущий доход от ведения деятельности;

не получили заработной платы из-за приостановки трудовых отношений;

понесли дополнительные финансовые затраты;

пострадали психологически.

Областные военные администрации пострадавших регионов должны составить списки населенных пунктов и граждан, подпадающих под категории получения финпомощи.

По данным штаба по ликвидации последствий катастрофы на Каховской ГЭС, в частности, поврежден 31 объект водоснабжения и водоотвода, затоплены 28 крупных промышленных предприятий.

Что еще стоит знать

Напомним, пострадавшие от каховской катастрофы украинцы получат денежную помощь от Агентства США по международному развитию (USAID). Каждому домохозяйству будут выплачивать по 60 долларов три месяца подряд.

Ранее сообщалось, что Министерство социальной политики Украины намерено обновить систему социальных выплат до конца 2023 года. Ряд выплат объединят.