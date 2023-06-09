Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow USAID виплатить по 6,6 тис. грн українцям: хто і як зможе отримати arrow

USAID виплатить по 6,6 тис. грн українцям: хто і як зможе отримати

9 червня 2023 10:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога постраждалим українцям — USAID виплатить по 6,6 тис. грн
Гроші у руках. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українці, які постраждали від каховської катастрофи, отримають грошову допомогу від Агенції США з міжнародного розвитку (USAID). Кожному домогосподарству виплачуватимуть по 60 доларів три місяці поспіль.

Така інформація міститься у пресрелізі американського посольства в Україні.

Читайте також:

Хто і як зможе отримати виплати від USAID

Як зазначається, на грошову допомогу можуть розраховувати всі домогосподарства, які постраждали від повені. Сума виплати становитиме 2,2 тис. гривень, а загалом — до п'яти осіб на постраждале домогосподарство. Фінансова підтримка надходитиме протягом трьох місяців.

Зараз налічується понад 1 тис. домогосподарств у постраждалих районах.  

Для цих цілей Агенція США з міжнародного розвитку (USAID) виділить 22,5 млн грн. Також повідомляється, що завдяки фінансовій підтримці уряду у 22,9 млрд доларів забезпечуються виплати зарплат для близько 57 тис. рятувальників, зокрема на Херсонщині.

Окрім того, USAID забезпечує людей питною водою та гарячими обідами, а також пальним для ДСНС. Зокрема, близько 14 тисяч громадян отримали питну воду, рятувальникам передали  близько 10 тисяч літрів пального.

Також Агенція США займається забезпеченням автобусів для евакуації населення.

Нагадаємо, жителі Херсонської області, яких вимушено евакуюють через загрозу підтоплення населених пунктів, можуть знайти тимчасове безкоштовне житло у безпечних регіонах. Для цього можна скористатися спеціальною програмою "Прихисток".

Також писали, що ПАТ "Укрпошта" забезпечує доставку пенсій у Херсонську область після підриву Каховської ГЕС. Також організувала виплати державної допомоги переселенцям.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB