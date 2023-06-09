Допомога постраждалим українцям — USAID виплатить по 6,6 тис. грн

Гроші у руках. Фото: google.com

Українці, які постраждали від каховської катастрофи, отримають грошову допомогу від Агенції США з міжнародного розвитку (USAID). Кожному домогосподарству виплачуватимуть по 60 доларів три місяці поспіль.

Така інформація міститься у пресрелізі американського посольства в Україні.

Читайте також:

Хто і як зможе отримати виплати від USAID

Як зазначається, на грошову допомогу можуть розраховувати всі домогосподарства, які постраждали від повені. Сума виплати становитиме 2,2 тис. гривень, а загалом — до п'яти осіб на постраждале домогосподарство. Фінансова підтримка надходитиме протягом трьох місяців.

Зараз налічується понад 1 тис. домогосподарств у постраждалих районах.

Для цих цілей Агенція США з міжнародного розвитку (USAID) виділить 22,5 млн грн. Також повідомляється, що завдяки фінансовій підтримці уряду у 22,9 млрд доларів забезпечуються виплати зарплат для близько 57 тис. рятувальників, зокрема на Херсонщині.

Окрім того, USAID забезпечує людей питною водою та гарячими обідами, а також пальним для ДСНС. Зокрема, близько 14 тисяч громадян отримали питну воду, рятувальникам передали близько 10 тисяч літрів пального.

Також Агенція США займається забезпеченням автобусів для евакуації населення.

Нагадаємо, жителі Херсонської області, яких вимушено евакуюють через загрозу підтоплення населених пунктів, можуть знайти тимчасове безкоштовне житло у безпечних регіонах. Для цього можна скористатися спеціальною програмою "Прихисток".

Також писали, що ПАТ "Укрпошта" забезпечує доставку пенсій у Херсонську область після підриву Каховської ГЕС. Також організувала виплати державної допомоги переселенцям.