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Мінсоцполітики готує чергові нововведення: торкнуться кожного

14 червня 2023 12:00
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Соціальна допомога — українці отримуватимуть виплати по-новому
Українські громадяни на одній з вулиці столиці. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Міністерство соціальної політики України має намір оновити систему соціальних виплат до кінця 2023 року. Низку виплат об'єднають.

Про такі плани розповіла очільниця відомства Оксана Жолнович під час ефіру загальнонаціонального марафону "Єдині новини".

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Оптимізація соцпрограм

Як зазначила Жолнович, зараз в країні працює 34 державні програми допомоги громадянам. Всі ці виплати соціальні поділяються на підвиди та "підвиплати". Через це часто сума виплат — мізерна.

Відомство пропонує відійти від такої практики, уніфікувавши всі соцвиплати, які пов’язані з бідністю. Зокрема, шість допомог планують об'єднати в одну універсальну допомогу, яку призначатимуть, якщо людина відповідатиме певним критеріям.

Тому вже до кінця поточного року на певну частину соцдопомог чекає процес оптимізації та спрощення. У 2024-му соціальна система працюватиме  по-новому.

Реєстр надавачів та отримувачів соцпослуг

Паралельно з цим отримувачі такої допомоги матимуть ще деякі безкоштовні соціальні послуги. Зокрема, держава допомагатиме кожній родині бути економічно незалежній.

"У цілому світі є якась мета — якщо людина в бідності, значить, треба її вивести з цієї бідності — дати якийсь строк, якісь критерії, допомогти, підтримати, паралельно послугу надати, можливо, перенавчити, позбавити залежності, допомогти знайти роботу, забезпечити житлом", — наголосила Оксана Жолнович.

Мінсоцполітики також планує оновити механізм надання соціальних послуг громадянам. Для цього мають намір запровадити Реєстр надавачів та отримувачів соцпослуг — автоматизовану систему, призначену для збору, накопичення та використання відомостей про постачальників та одержувачів таких послуг. Це складова Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС).

Нагадаємо, від влади вимагають змінити підхід до перевірок ВПО за місцем тимчасового проживання у рамках чинного механізму. Причина — багато переселенців безпідставно втрачають виплати.

Також ми писали, що український уряд дозволив внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які набули цього статусу до 24 лютого 2022 року, замість пенсійного посвідчення у вигляді електронної платіжної картки (ЕПП), оформлювати звичайне паперове пенсійне. Це дасть можливість отримати низку послуг.

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