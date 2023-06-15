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Українці отримають нову фіндопомогу під час війни: кого торкнеться

15 червня 2023 09:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога українцям — держава готує нові грошові виплати
Українська нацвалюта у руках. Фото: minsocpolitics.official
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні на тлі війни ще одна група громадян отримає державну та міжнародну фінансову підтримку. Допомогу, суму якої ще обговорюють, виплатять мешканцям Херсонської та Миколаївської областей.

Про це інформує пресцентр Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Нова допомога українцям

Як зазначають у відомстві, йдеться про допомогу громадянам, яких зачепив теракт, вчинений росіянами, на Каховській ГЕС.

Відомо, що це будуть фіксовані суми одноразової грошової допомоги. Зараз фахівці напрацьовують відповідні механізми виплат.

Обласні військові адміністрація постраждалих регіонів допоможуть скласти список населених пунктів та громадян, які підпадатимуть під категорії отримання фіндопомоги.

За інформацією штабу з ліквідації наслідків катастрофи на Каховській ГЕС, пошкоджено 31 об'єкт водопостачання та водовідведення, затоплено 28 великих промислових підприємств.

Близько 3,5 тис. будинків у майже 50 населених пунктах залишаються підтопленими, під водою частина траси держзначення Херсон — Генічеськ.

Хто може розраховувати на фіндопомогу

Виплати зможуть отримати українці, які:

  • зазнали матеріальної шкоди, постраждало майно, товар, нерухомість, виробництво;
  • втратили майбутній дохід від ведення діяльності;
  • не отримали заробітної плати через призупинення трудових відносин;
  • зазнали додаткових фінансових витрат;
  • постраждали психологічно.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики України має намір оновити систему соціальних виплат до кінця 2023 року. Низку виплат об'єднають.

Також ми писали, що українці, які постраждали від каховської катастрофи, отримають грошову допомогу від Агенції США з міжнародного розвитку (USAID). Кожному домогосподарству виплачуватимуть по 60 доларів три місяці поспіль.

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