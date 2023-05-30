Кабмін затвердив підвищення тарифів на електроенергію, — Галущенко

Міністр енергетики Герман Галущенко. Фото: Міненерго

Кабінет міністрів України оголосив про збільшення цін на електроенергію для громадян до рівня 2,64 гривні за кВт-годину. Міністр зазначив, що збільшення цін було спричинене збитками в енергетичній інфраструктурі внаслідок авіаційних ударів, здійснених Росією.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко на брифінгу, інформує Суспільне.

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Що сказав Галущенко

Галущенко наголосив на важливості цього рішення для забезпечення стабільного функціонування енергетичної системи, особливо в зимовий період.

"Без цього кроку ми ризикували б залишитися без електрики наступної зими. Цей захід дозволить нам стійко функціонувати", — уточнив Галущенко.

Міністр також наголосив, що Росія може продовжити обстріл української енергетичної інфраструктури в найближчому осінньо-зимовому періоді. 24 березня прем'єр-міністр оголосив про рішення Кабінету міністрів про незмінність тарифів на електрику до закінчення опалювального сезону 2022-2023 років.

Водночас було наголошено, що після закінчення опалювального сезону уряд планує збільшити тарифи на електрику. Проте було підкреслено, що таке рішення не вплине на економічну ситуацію вразливих верств суспільства, які зможуть отримати монетизовані субсидії.

Нагадаємо, також у Комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг припускали, що підвищення тарифу на електричну енергію для населення можуть знову відкласти. Рішення можуть пролонгувати ще на місяць.

Також ми писали, що в обленерго заявили, що тарифи на електроенергію, що діють, для населення не покривають навіть половину її реальної вартості. Підвищення цін на ресурс неминуче з огляду на необхідність надходження додаткових фінансів для відновлення об'єктів енергетики, пошкоджених від ракетних атак Росії.