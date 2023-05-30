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Кабмин утвердил повышение тарифов на электроэнергию, — Галущенко

30 мая 2023 21:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Кабмин утвердил повышение тарифов на электроэнергию, — Галущенко
Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: Минэнерго
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Кабинет министров Украины объявил об увеличении цен на электроэнергию для граждан до уровня 2,64 гривны за кВт-час. Министр отметил, что увеличение цен было вызвано нанесенным ущербом энергетической инфраструктуры в результате авиационных ударов, осуществленных Россией.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко на брифинге, информирует Суспільне.

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Что сказал Галущенко

Галущенко подчеркнул важность данного решения для обеспечения стабильного функционирования энергетической системы, особенно в зимний период. 

"Без этого шага мы рисковали бы остаться без электричества следующей зимой. Эта мера позволит нам устойчиво функционировать", — уточнил Галущенко.

Министр также подчеркнул, что Россия может продолжить обстрелы украинской энергетической инфраструктуры в ближайшем осенне-зимнем периоде. 24 марта, премьер-министр объявил о решении Кабинета министров о неизменности тарифов на электричество до окончания отопительного сезона 2022-2023 гг.

В тот же момент было отмечено, что после окончания отопительного периода правительство планирует увеличить тарифы на электричество. Однако, было подчеркнуто, что такое решение не повлияет на экономическую ситуацию уязвимых слоев общества, которые смогут получить монетизированные субсидии.

Напомним, также в Комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг допускали, что повышение тарифа на электрическую энергию для населения могут снова отложить. Решение могут пролонгировать еще на месяц.

Также мы писали, что в облэнерго заявили, что действующие тарифы на электроэнергию для населения не покрывают даже половину ее реальной стоимости. Повышение цен на ресурс неизбежно, учитывая необходимость поступления дополнительных финансов для восстановления объектов энергетики, поврежденных от ракетных атак России.

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