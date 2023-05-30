Тарифы электричество — в Раде рассказали, как изменятся цены

Счетчик электрической энергии. Фото: Укрэнерго

Для украинцев готовят повышение тарифа на электроэнергию уже с июня 2023 года. Эксперты оценили, как изменится сумма в платежках, если установят единую цену для всех.

Соответствующие подсчеты были озвучены в парламентском комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады Украины (ВРУ) для украинских СМИ.

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Как изменятся суммы в платежках

Так, по словам члена профильного комитета Сергея Нагорняка, если тариф на электричество подорожает, как предлагают до 2,88 грн за кВт/ч, украинским потребителям придется платить больше в среднем на 150-200 грн.

Как отметил член комитета по энергетике и ЖКУ, в Украине не просто хотят пересмотреть цены на электроэнергию, а отказаться от прежней дифференциации, установив единый тариф для всех без исключения бытовых потребителей.

Он отметил, что в вопросе повышения цен порог убирается, по утверждению энергетиков и регулятора, с целью упрощения учета. Так, при наличии порога до 150 кВт и выше могли быть некоторые манипуляции.

"Для того чтобы их убрать, убирают порог и делают единый тариф для всего населения — 2,88 гривны. В среднем цена вырастет где-то на 150-200 гривен для среднестатистического потребителя", — пояснил он.

При этом государство в дальнейшем будет помогать наиболее уязвимым категориям населения. Те, кто получал жилищные субсидии, будут продолжать их получать и после пересмотра уровня тарифов на электричество.

В настоящее время тариф для потребителей составляет:

1,44 грн/кВт-ч при условии месячного потребления в 250 кВт/ч;

1,68 грн/кВт/час — если объемы потребления превышают показатель в 250 кВт/час.

Что предлагает власть

Хотя до сих пор официального решения по поводу цен нет, Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) активно готовится к корректировке стоимости тарифов электроэнергию в июне.

Регулятор выступил с предложением о введении единого тарифа на электроэнергию для населения с 1 июня 2023 года. Цену, которую будут платить все украинцы, предлагают установить на уровне 2,88 грн/кВт-час.

Ранее Кабинет министров продлил действие действующих тарифов на электричество для населения еще на месяц, до 31 мая.

На днях повысили тарифы на распределение электрической энергии для операторов систем распределения (ОСР, "облэнерго"). Принятое решение предполагает увеличение тарифов в несколько волн. В частности, в июне и июле-декабре этого года для 22 операторов систем распределения. Суммарно тариф должен повыситься в среднем на 25–50%.

Напомним, также в Комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг допускали, что повышение тарифа на электрическую энергию для населения могут снова отложить. Решение могут пролонгировать еще на месяц.

Также мы писали, что в облэнерго заявили, что действующие тарифы на электроэнергию для населения не покрывают даже половину ее реальной стоимости. Повышение цен на ресурс неизбежно, учитывая необходимость поступления дополнительных финансов для восстановления объектов энергетики, поврежденных от ракетных атак России.