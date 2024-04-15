Налоги в Украине — Кабмин освободил целые регионы от необходимости уплаты

Кабмин освободил часть украинцев от уплаты налогов — кого коснулось
Кабинет министров принял решение об освобождении представителей бизнеса от уплаты налогов в Харькове. Объяснили такой шаг сложной ситуацией в связи с активными боевыми действиями в регионе.
Об этом проинформировал глава правительства Денис Шмыгаль.
Освобождение от необходимости уплаты налогов харьковчан
У правительства рассчитывают, что соответствующее решение уменьшит финансовую нагрузку на предпринимателей, которые и так пострадали от российской агрессии.
Местные власти могут освобождать бизнес от уплаты следующих видов налогов:
- арендная плата;
- единый налог;
- плата за имущество.
В Кабмине осознают, какой огромный ущерб был нанесен экономике, в частности Харькову, поэтому предпринимают шаги не только для восстановления, но и развития таких территорий.
Харьков и область почти каждый день обстреливают российские оккупанты. В областном центре из-за дефицита электроэнергии с марта вводится график отключения света. На днях Россия нанесла очередной массированный ракетный удар. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, после этого не работали две теплоэлектроцентрали, а также трансформаторная подстанция.
Где еще освободили бизнес от налогов
Соответствующее послабление относительно налоговой нагрузки касается не только харьковского областного центра. Освободили бизнес от налогов другие регионы, которые несут убытки из-за военных действий. Ожидается, что недополученные доходы местных бюджетов будут компенсированы за счет госбюджета.
"Мы это сделали универсальным механизмом", — сообщили в правительстве.
Таким образом, освобождение украинского бизнеса от налогов является частью комплексных мер по поддержке пострадавших регионов страны от российской агрессии.
Что еще стоит знать
Напомним, в Государственной налоговой службе рассказали, какие имущественные налоги должны заплатить украинцы в 2024 году. Если этого не сделать, то будет ждать наказание в виде штрафа.
Также мы писали, что в Украине часть физлиц-предпринимателей освободили от необходимости уплаты единого налога. Это касается предпринимателей, мобилизованных в период действия военного положения, относящихся к первой и второй группам, и у которых нет подчиненных.
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