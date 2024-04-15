Налоги в Украине — Кабмин освободил целые регионы от необходимости уплаты

Пересмотр бизнес-показателей в офисе. Фото: Freepik

Кабинет министров принял решение об освобождении представителей бизнеса от уплаты налогов в Харькове. Объяснили такой шаг сложной ситуацией в связи с активными боевыми действиями в регионе.

Об этом проинформировал глава правительства Денис Шмыгаль.

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У правительства рассчитывают, что соответствующее решение уменьшит финансовую нагрузку на предпринимателей, которые и так пострадали от российской агрессии.

Местные власти могут освобождать бизнес от уплаты следующих видов налогов:

арендная плата;

единый налог;

плата за имущество.

В Кабмине осознают, какой огромный ущерб был нанесен экономике, в частности Харькову, поэтому предпринимают шаги не только для восстановления, но и развития таких территорий.

Харьков и область почти каждый день обстреливают российские оккупанты. В областном центре из-за дефицита электроэнергии с марта вводится график отключения света. На днях Россия нанесла очередной массированный ракетный удар. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, после этого не работали две теплоэлектроцентрали, а также трансформаторная подстанция.

Где еще освободили бизнес от налогов

Соответствующее послабление относительно налоговой нагрузки касается не только харьковского областного центра. Освободили бизнес от налогов другие регионы, которые несут убытки из-за военных действий. Ожидается, что недополученные доходы местных бюджетов будут компенсированы за счет госбюджета.

"Мы это сделали универсальным механизмом", — сообщили в правительстве.

Таким образом, освобождение украинского бизнеса от налогов является частью комплексных мер по поддержке пострадавших регионов страны от российской агрессии.

Что еще стоит знать

Напомним, в Государственной налоговой службе рассказали, какие имущественные налоги должны заплатить украинцы в 2024 году. Если этого не сделать, то будет ждать наказание в виде штрафа.

Также мы писали, что в Украине часть физлиц-предпринимателей освободили от необходимости уплаты единого налога. Это касается предпринимателей, мобилизованных в период действия военного положения, относящихся к первой и второй группам, и у которых нет подчиненных.