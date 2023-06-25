Кава по-королівськи: Нафтогаз оголосив черговий скандальний тендер

Голова правління та CEO НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов. Фото: Василь Артюшенко

В компанії "Нафтогаз України" оголосили тендер на закупівлю 1 507 кг кави вартістю 949,4 тисяч гривень. Замовник бажає, щоб це була стовідсоткова арабіка зі смаком сухофруктів, шоколаду й горіхів.

Про це повідомили у публікації "Главкома" "Тендерний банкет під час війни. Без матів не обійдеться".

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Особливості замовлення

Зазначається, що всю продукцію будуть фасувати у кілограмові пачки. Тому за кілограм такої кави планують віддати 630 гривень.

За інформацією видання, в лютому компанія вже придбала 1125 кг кави за 488 тисяч гривень. Мова йде про преміум арабіку, кілограм якої тоді коштував 433,8 гривень.

"Перед Новим роком НАК також придбав преміум-арабіку на 191,9 тис. грн. Кілограм тоді вийшов за 469 грн. На тендер подалося п’ять учасників. У листопаді 2022-го "Нафтогазу" підвезли ще 327 кг кави по 610 грн за кілограм", — додали у повідомленні.

Інші скандальні тендери

Раніше в Україні список скандальних тендерів поповнило замовлення влади невеликого населеного пункту у Донецькій області. Під час війни за державні гроші закупили жителям спортивний інвентар, а також замовили інженерні послуги щодо реконструкції стадіону.

Також у Борисполі комунальне підприємство оголосило тендер на термінове спорудження флагштоку державного прапора України під час війни. За роботи готові віддати понад 5 млн грн.

Нагадаємо, раніше підприємства групи "Нафтогаз" оприлюднили суму податкових відрахувань до державного бюджету з початку 2023 року. Компанія надалі вважається одним із найбільших платників податків в Україні.