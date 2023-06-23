Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Нафтогаз хоче примусово стягнути з РФ 5 млрд доларів за збитки у Криму arrow

Нафтогаз хоче примусово стягнути з РФ 5 млрд доларів за збитки у Криму

23 червня 2023 12:07
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Нафтогаз хоче примусово стягнути з РФ 5 млрд доларів за збитки у Криму
Гроші в руках. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Група "Нафтогаз", разом із п'ятьма своїми афілійованими компаніями, подала до американського суду заяву про визнання рішення Арбітражного трибуналу в Гаазі. Це рішення зобов'язує РФ виплатити 5 мільярдів доларів разом із відсотками як компенсацію за збитки та втрату майна в Криму.

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

Читайте також:

Стягнення грошей із РФ

В компанії уточнили, що такий крок було зроблено, тому що арбітражні рішення можна виконувати за допомогою судового примусу. У світлі Нью-Йоркської конвенції 1958 року "Нафтогаз" має право ініціювати процес визнання та примусового виконання рішення в країнах, де розташовані активи РФ.

"Оскільки Росія не виконала добровільно зобов'язань щодо виплати коштів, передбачених рішенням арбітражу, ми маємо намір скористатися всіма доступними інструментами для стягнення цих коштів. Наразі ми працюємо над цим у США та інших країнах з відповідними юрисдикціями", - сказав голова Нафтогазу Андрій Чернишов.

Відповідно до американського законодавства, визнання арбітражного рішення є обов'язковим, якщо суд не визначив наявність обмежених підстав для відмови чи відстрочення визнання, або виконання арбітражного рішення, передбачених Нью-Йоркською конвенцією.

Відсотки за прострочення виплати коштів, передбачених арбітражним рішенням, продовжують нараховуватися до повного виконання зобов'язань за рішенням суду.

Нафтогаз
Повідомлення Нафтогазу. Фото: скріншот

Нагадаємо, що підприємства групи "Нафтогаз" оприлюднили суму податкових відрахувань до державного бюджету з початку 2023 року. Компанія продовжує вважатися одним із найбільших платників податків в Україні.

Також повідомлялося, що НАК "Нафтогаз України" у рамках озвучених планів обійтися без імпортного природного газу під час опалювального сезону 2023/24 - запустив нову потужну свердловину на сході країни. Цього року там мають намір пробурити ще п'ять нових.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB