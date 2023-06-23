Нафтогаз хоче примусово стягнути з РФ 5 млрд доларів за збитки у Криму

Гроші в руках. Фото: росЗМІ

Група "Нафтогаз", разом із п'ятьма своїми афілійованими компаніями, подала до американського суду заяву про визнання рішення Арбітражного трибуналу в Гаазі. Це рішення зобов'язує РФ виплатити 5 мільярдів доларів разом із відсотками як компенсацію за збитки та втрату майна в Криму.

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

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В компанії уточнили, що такий крок було зроблено, тому що арбітражні рішення можна виконувати за допомогою судового примусу. У світлі Нью-Йоркської конвенції 1958 року "Нафтогаз" має право ініціювати процес визнання та примусового виконання рішення в країнах, де розташовані активи РФ.

"Оскільки Росія не виконала добровільно зобов'язань щодо виплати коштів, передбачених рішенням арбітражу, ми маємо намір скористатися всіма доступними інструментами для стягнення цих коштів. Наразі ми працюємо над цим у США та інших країнах з відповідними юрисдикціями", - сказав голова Нафтогазу Андрій Чернишов.

Відповідно до американського законодавства, визнання арбітражного рішення є обов'язковим, якщо суд не визначив наявність обмежених підстав для відмови чи відстрочення визнання, або виконання арбітражного рішення, передбачених Нью-Йоркською конвенцією.

Відсотки за прострочення виплати коштів, передбачених арбітражним рішенням, продовжують нараховуватися до повного виконання зобов'язань за рішенням суду.

Повідомлення Нафтогазу. Фото: скріншот

Нагадаємо, що підприємства групи "Нафтогаз" оприлюднили суму податкових відрахувань до державного бюджету з початку 2023 року. Компанія продовжує вважатися одним із найбільших платників податків в Україні.

Також повідомлялося, що НАК "Нафтогаз України" у рамках озвучених планів обійтися без імпортного природного газу під час опалювального сезону 2023/24 - запустив нову потужну свердловину на сході країни. Цього року там мають намір пробурити ще п'ять нових.