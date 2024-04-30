Хакеры сломали главный биткоин-кошелек Сальвадора и слили в сеть данные пользователей

Хакер держит в руке монету биткоин. Фото иллюстративное: Tumisu/pixabay.com

Группа хакеров распространила в сети фрагмент программного кода Chivo — сальвадорского государственного биткоина-кошелька. Это означает, что персональные данные граждан Сальвадора не защищены — в Интернет сливаются миллионы фамилий сальвадорцев и их электронные адреса.

Об этом сообщает издание Beincrypto.

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Фрагмент исходного кода опубликован на форуме киберпреступников. Перед скриншотом кода хакеры написали: "На этот раз мы предлагаем вам код, находящийся внутри криптоматов Chivo в Сальвадоре; помните, что это правительственный кошелек и, как вы знаете, мы не продаем информацию, а публикуем ее бесплатно для вас".

Киберпреступники не впервые атакуют главный биткоин-кошелек Сальвадора. В начале апреля 2024 года они слили в сеть данные более 5-ти миллионов пользователей национального криптовалютного кошелька. Это почти все взрослое население страны. Напомним, в 2021 году биткоины стали легальным платежным средством в Сальвадоре. Посредством государственного приложения Chivo Wallet жители страны рассчитываются BTC в магазинах, платят налоги, отправляют денежные переводы.

Со своей стороны, пользователи Chivo Wallet жалуются на разные ошибки, технические сбои в работе криптокошелька. Власти Сальводора пока не отреагировали на инцидент со сливом данных, вопрос безопасности Chivo Wallet до сих пор открыт.

Напомним, аналитик Standard Chartered Bank Джефф Кендрик считает, что после халвинга биткоин, скорее всего, будет снова расти в цене.

Также мы сообщали, что в США обычный блокнот, в котором от руки написана фраза "Покупайте биткоин", ушел с молотка за 16 биткоинов. То есть за миллион американских долларов.