Пенсії військовослужбовців — ПриватБанк розігрує доплати у 20 тис. грн

Відділення державного ПриватБанку у Києві. Фото: Новини.LIVE

Державний ПриватБанк в рамках акції, яка передбачає доплату у 20 тисяч гривень та розрахована на військових пенсіонерів, обрав чергового переможця. Ним став житель Хмельницького.

Про це інформує пресслужба фінустанови.

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Деталі

"Визначено другого переможця акції "Даруємо 20 000 до пенсії". Ним став військовий пенсіонер з Хмельницького Тимощук Микола Степанович", — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що зазначена акція стартувала у січні 2023 року. Всі колишні чи чинні військові, які отримують пенсії на картки ПриватБанку, автоматично стали її учасниками.

Першим переможцем став військовий пенсіонер з Могилів-Подільського Вінницької області.

"У ці важкі часи ми маємо бути не лише фінансовим тилом, а й надійним плечем нашим військовим. Сили банку наразі направлені не лише на стабільну роботу, а й на допомогу шпиталям та медзакладам, закупівлі вкрай важливої амуніції та участі у благодійних проектах, таких як "Збір для Superhumans: беремо і повертаємо!", де за допомогою наших сервісів українці мають змогу зібрати кошти на сучасні протези важкопораненим військовим та цивільним. Наша сила у єдності та взаємодопомозі, тож єднаймося та перемагаємо", — додали у ПриватБанку.

Акція триватиме до 15 травня. Залишилося обрати третього переможця. Детально про акцію можна дізнатися за цим посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, до платіжної системи PrivatMoney долучився Перший український міжнародний банк (ПУМБ). Тепер грошові перекази стануть доступніші.

Також ми писали, що державна фінустанова "ПриватБанк" та мережа АЗС WOG пропонують українським водіям знижки на пальне. Акція діятиме до кінця травня поточного року.