Перекази PrivatMoney тепер доступні через застосунок ПУМБ — як отримати

Відділення державного ПриватБанку у Києві. Фото: Новини.LIVE

До платіжної системи PrivatMoney долучився Перший український міжнародний банк (ПУМБ). Тепер грошові перекази стануть доступніші.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

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Як зазначається, завдяки співпраці ПриватБанку з ПУМБ, клієнти зможуть миттєво отримувати закордонні грошові перекази через мобільний застосунок ПУМБ Online.

Як зробити грошовий переказ

Щоб зробити переказ через застосунок ПУМБ Онлайн:

потрібно у меню "Міжнародні перекази";

обрати систему PrivatMoney;

ввести контрольний номер грошового переказу;

отримати гроші на карту.

Відповідно до статистики Національного банку України (НБУ), минулого року саме через PrivatMoney українці отримали близько 20% (кожен п’ятий) усіх закордонних переказів.

Що ще нового у ПриватБанк

ПриватБанк оновив мобільний застосунок Приват24. Тепер там з'явилося багато корисних функцій. Нові сервіси полегшать життя вкладникам банку, охочим оформити кредит та туристам.

Зокрема, у застосунку з'явилась функція регулярних додаткових депозитів. Також покращились можливості видачі іпотечних кредитів за державною програмою "єОселя" за відсотковою ставкою під 3% річних.

Нагадаємо, ПриватБанк надає підтримку українцям, які опинилися за кордоном через воєнний конфлікт, і відправляють фінансову допомогу своїм рідним, друзям та волонтерам в Україні. До липня поточного року клієнти ПриватБанку матимуть можливість здійснювати безкоштовні перекази на свої картки з карток польських та німецьких банків через сервіс Приват24.

Також ми писали, що державна фінустанова "ПриватБанк" та мережа АЗС WOG пропонують українським водіям знижки на пальне. Акція діятиме до кінця травня поточного року.