Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Хмельнитчанин будет получать 20 тыс. грн к пенсии через ПриватБанк: как ему это удалось arrow

Хмельнитчанин будет получать 20 тыс. грн к пенсии через ПриватБанк: как ему это удалось

1 мая 2023 13:27
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии военнослужащих — ПриватБанк разыгрывает доплаты в 20 тыс. грн
Отделение государственного ПриватБанка в Киеве. Фото: Новости.
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственный ПриватБанк в рамках акции, предусматривающей доплату в 20 тысяч гривен и рассчитанную на военных пенсионеров, выбрал очередного победителя. Им стал житель Хмельницкого.

Об этом информирует пресс-служба финучреждения.

Читайте также:

Подробности

"Определен второй победитель акции "Дарим 20 000 к пенсии". Им стал военный пенсионер из Хмельницкого Тимощук Николай Степанович", — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что указанная акция стартовала в январе 2023 года. Все бывшие или действующие военные, получающие пенсии на карты ПриватБанка, автоматически стали ее участниками.

Первым победителем стал военный пенсионер из Могилев-Подольского Винницкой области.

"В эти трудные времена мы должны быть не только финансовым тылом, но и надежным плечом нашим военным. Силы банка направлены не только на стабильную работу, но и на помощь госпиталям и медучреждениям, закупки крайне важной амуниции и участия в благотворительных проектах, таких как "Сбор для Superhumans: берем и возвращаем!", где с помощью наших сервисов украинцы могут собрать средства на современные протезы тяжелораненым военным и гражданским. Наша сила в единстве и взаимопомощи, поэтому объединяемся и побеждаем", — добавили в ПриватБанке.

Акция продлится до 15 мая. Осталось выбрать третьего победителя. Подробно об акции можно узнать по этой ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, к платежной системе PrivatMoney подключился Первый украинский международный банк (ПУМБ). Теперь денежные переводы станут доступнее.

Также мы писали, что государственное финучреждение "ПриватБанк" и сеть АЗС WOG предлагают украинским водителям скидки на топливо. Акция будет действовать до конца мая этого года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас