Пенсии военнослужащих — ПриватБанк разыгрывает доплаты в 20 тыс. грн

Отделение государственного ПриватБанка в Киеве. Фото: Новости.

Государственный ПриватБанк в рамках акции, предусматривающей доплату в 20 тысяч гривен и рассчитанную на военных пенсионеров, выбрал очередного победителя. Им стал житель Хмельницкого.

Об этом информирует пресс-служба финучреждения.

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Подробности

"Определен второй победитель акции "Дарим 20 000 к пенсии". Им стал военный пенсионер из Хмельницкого Тимощук Николай Степанович", — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что указанная акция стартовала в январе 2023 года. Все бывшие или действующие военные, получающие пенсии на карты ПриватБанка, автоматически стали ее участниками.

Первым победителем стал военный пенсионер из Могилев-Подольского Винницкой области.

"В эти трудные времена мы должны быть не только финансовым тылом, но и надежным плечом нашим военным. Силы банка направлены не только на стабильную работу, но и на помощь госпиталям и медучреждениям, закупки крайне важной амуниции и участия в благотворительных проектах, таких как "Сбор для Superhumans: берем и возвращаем!", где с помощью наших сервисов украинцы могут собрать средства на современные протезы тяжелораненым военным и гражданским. Наша сила в единстве и взаимопомощи, поэтому объединяемся и побеждаем", — добавили в ПриватБанке.

Акция продлится до 15 мая. Осталось выбрать третьего победителя. Подробно об акции можно узнать по этой ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, к платежной системе PrivatMoney подключился Первый украинский международный банк (ПУМБ). Теперь денежные переводы станут доступнее.

Также мы писали, что государственное финучреждение "ПриватБанк" и сеть АЗС WOG предлагают украинским водителям скидки на топливо. Акция будет действовать до конца мая этого года.