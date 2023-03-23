Тарифы в Украине — как изменятся цены на коммунальные услуги

Подорожает электроэнергия, природный газ и вода

В Украине после завершения отопительного сезона 2022-2023 власть намерена нарушить мораторий на повышение жилищно-коммунальных тарифов, установленный на время войны. Должны подорожать электроэнергия, природный газ и вода.

О том, как могут измениться цены, сообщили в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКУ.

Рыночные цены в Украине.

По словам первого заместителя главы Комитета парламента по вопросам энергетики Алексея Кучеренко, украинцам власти готовят европейские тарифы на энергоносители в связи с повреждением объектов энергосистемы из-за российских атак.

"Хотим мы или не хотим, объединение нашей энергетической, газотранспортной системы, объединение рынков означает одно: к нам приходят европейские цены на энергоносители", — пояснил он.

Тарифы на электричество

Сейчас на рассмотрении специалистов два варианта повышения тарифов на электроэнергию. Согласно "легкому варианту", предполагается повышение до 2,5 гривны за киловатт. В случае потребления до 100 киловатт каждый месяц — рыночный тариф будет составлять 6-7 гривен за киловатт-час.

Тарифы на газ

Также власти намерены повысить стоимость природного газа. В частности, уже существует рыночная цена в 16 гривен за кубический метр.

"Я надеюсь, что они не сразу эти 16 гривен на население вывалят, сначала на теплокоммунэнерго. И тогда это проблема будет мэров городов — получить цену на газ 16 гривен и перечислить тариф на тепло. А если газ повысят, а тарифы нет, то тогда мэры городов должны найти где-нибудь источник, чтобы покрывать это", — отметил представитель комитета.

Тарифы на воду

В Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) тоже заявили о планах повысить тарифы на водоснабжение и водоотвод в два этапа.

Депутат отметил, что в среднем расходы домохозяйств на воду и водоотвод могут увеличиться до 60 гривен. При этом тарифы будут разными по всей стране и будут зависеть от местных особенностей производства.

Во время первого этапа поднимут стоимость на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод на 12,3%, во время второго — на 14,1%.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" заявлял, что отопительный сезон 2022-2023 года продлится еще месяц, то есть отопление в домах выключат в начале апреля.

При этом в некоторых регионах страны на фоне потепления отопительный сезон могут завершить на месяц раньше обычного. Это сэкономило бы ресурсы для следующей зимы.