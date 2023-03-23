Тарифы в Украине — как изменятся цены на коммунальные услуги

"Хотят этого украинцы или нет": власть существенно повысит три тарифа
В Украине после завершения отопительного сезона 2022-2023 власть намерена нарушить мораторий на повышение жилищно-коммунальных тарифов, установленный на время войны. Должны подорожать электроэнергия, природный газ и вода.
О том, как могут измениться цены, сообщили в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКУ.
-
Оккупанты ночью обстреляли Краматорск: есть погибшие и раненые
-
Почему Фьюри боится Усика: главное боксерское сражение года может не состояться
-
Пропагандисты рф на шоу у скабеевой запутались в фейках о Бахмуте: что рассказывают
-
В Ивано-Франковске водитель переехал собаку и отказался оплачивать лечение животного
-
Что известно по делу пограничника, у которого в авто нашли 700 тыс. долларов: ответ госструктуры
-
Роналду рассказал правду о сборной Португалии и ЧМ-2022
-
Остров в Индийском океане спасают от нашествия грызунов
-
На улицах и в метро рф появились странные баннеры о "точке отсчета"
-
ВСУ ликвидировали более 600 оккупантов и уничтожили десятки единиц техники рф
-
”После ордера от МКС разговор с путиным невозможен”: Кулеба напомнил о предыдуших переговорах с рф
Рыночные цены в Украине.
По словам первого заместителя главы Комитета парламента по вопросам энергетики Алексея Кучеренко, украинцам власти готовят европейские тарифы на энергоносители в связи с повреждением объектов энергосистемы из-за российских атак.
"Хотим мы или не хотим, объединение нашей энергетической, газотранспортной системы, объединение рынков означает одно: к нам приходят европейские цены на энергоносители", — пояснил он.
Тарифы на электричество
Сейчас на рассмотрении специалистов два варианта повышения тарифов на электроэнергию. Согласно "легкому варианту", предполагается повышение до 2,5 гривны за киловатт. В случае потребления до 100 киловатт каждый месяц — рыночный тариф будет составлять 6-7 гривен за киловатт-час.
Тарифы на газ
Также власти намерены повысить стоимость природного газа. В частности, уже существует рыночная цена в 16 гривен за кубический метр.
"Я надеюсь, что они не сразу эти 16 гривен на население вывалят, сначала на теплокоммунэнерго. И тогда это проблема будет мэров городов — получить цену на газ 16 гривен и перечислить тариф на тепло. А если газ повысят, а тарифы нет, то тогда мэры городов должны найти где-нибудь источник, чтобы покрывать это", — отметил представитель комитета.
Тарифы на воду
В Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) тоже заявили о планах повысить тарифы на водоснабжение и водоотвод в два этапа.
Депутат отметил, что в среднем расходы домохозяйств на воду и водоотвод могут увеличиться до 60 гривен. При этом тарифы будут разными по всей стране и будут зависеть от местных особенностей производства.
Во время первого этапа поднимут стоимость на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод на 12,3%, во время второго — на 14,1%.
Что еще стоит знать
Напомним, ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" заявлял, что отопительный сезон 2022-2023 года продлится еще месяц, то есть отопление в домах выключат в начале апреля.
При этом в некоторых регионах страны на фоне потепления отопительный сезон могут завершить на месяц раньше обычного. Это сэкономило бы ресурсы для следующей зимы.