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Українцям розповіли, які тарифи не підвищать навесні та влітку: деталі

20 березня 2023 07:59
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Тарифи в Україні — українцям розповіли, які тарифи не підвищать навесні та влітку
Увладі заговорили про необхідність порушення мораторію
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, незважаючи на воєнний стан, може статися вже у 2023 році. Утім, подорожчає не вся комуналка.

Про це повідомили у пресслужбі Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) у відповідь.

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Яка зараз ситуація з тарифами

Раніше у владі заговорили про необхідність порушення мораторію та підвищення тарифів одразу після опалювального сезону, що завершується у квітні. Йшлося про підвищення вартості води та електроенергії, щодо решти — не уточнювалось.

Днями у Нацкомісії з тарифів повідомили, які комунальні послуги точно не подорожчають, доки триває війна. Там зазначили, що ще 2022 року в Україні визначились із трьома такими житлово-комунальними послугами.

"Згідно із законом НКРЕКП не має повноважень щодо встановлення цін на природний газ", — йдеться у повідомленні.

Постачання "блакитного палива" здійснюється за цінами, які вільно встановлює постачальник. При цьому у законодавстві можуть бути винятки і НКРЕКП дозволено встановлювати чи змінювати тарифи на послуги з розподілу газу.

Однак у Нацкомісії повідомили, що вартість газу для побутових споживачів, ОСББ, виробників теплової енергії, якщо вони використовують паливо для виробництва теплової енергії для населення та уклали договір з "Нафтогазом України", не підлягає підвищенню та залишається на рівні, встановленому 24 лютого 2022 року.

Варто зауважити, що наприкінці літа минулого року президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений нардепами законопроєкт №7427 про недопущення підвищення тарифів в умовах воєнного стану.

Що передбачав закон

Законопроєкт передбачає заборону на підвищення тарифів для всіх громадян на:

  • послуги з розподілу природного газу;
  • теплову енергію — її виробництво, транспортування та постачання;
  • послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Проте на тлі пошкоджень енергосистеми через російські атаки в уряді стали піднімати питання перегляду тарифів на електрику та воду.

Які можуть бути тарифи

За інформацією Нацкомісії з тарифів, питання підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення планують обговорити у березні, щоб після завершення опалювального періоду встановити нові ціни.

Там розраховують, що ціни мають зрости двічі — навесні та влітку цього року. Йдеться про такі дати:

  • з 1 квітня;
  • з 1 липня.

Офіційних заяв щодо ймовірних цін на електроенергію немає, хоч у Національній комісії наголосили, що тарифи будуть підвищені однозначно. Зараз тривають дискусії довкола цього питання серед фахівців.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні деякі міста завершують надскладний опалювальний сезон 2022-2023. Відповідне рішення вже ухвалила Кременчуцька міська рада.

Раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" заявляв, що опалювальний сезон 2022-2023 року триватиме ще місяць, тобто опалення в оселях вимкнуть на початку квітня.

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