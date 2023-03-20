Тарифи в Україні — українцям розповіли, які тарифи не підвищать навесні та влітку

Українцям розповіли, які тарифи не підвищать навесні та влітку: деталі
В Україні підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, незважаючи на воєнний стан, може статися вже у 2023 році. Утім, подорожчає не вся комуналка.
Про це повідомили у пресслужбі Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) у відповідь.
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Яка зараз ситуація з тарифами
Раніше у владі заговорили про необхідність порушення мораторію та підвищення тарифів одразу після опалювального сезону, що завершується у квітні. Йшлося про підвищення вартості води та електроенергії, щодо решти — не уточнювалось.
Днями у Нацкомісії з тарифів повідомили, які комунальні послуги точно не подорожчають, доки триває війна. Там зазначили, що ще 2022 року в Україні визначились із трьома такими житлово-комунальними послугами.
"Згідно із законом НКРЕКП не має повноважень щодо встановлення цін на природний газ", — йдеться у повідомленні.
Постачання "блакитного палива" здійснюється за цінами, які вільно встановлює постачальник. При цьому у законодавстві можуть бути винятки і НКРЕКП дозволено встановлювати чи змінювати тарифи на послуги з розподілу газу.
Однак у Нацкомісії повідомили, що вартість газу для побутових споживачів, ОСББ, виробників теплової енергії, якщо вони використовують паливо для виробництва теплової енергії для населення та уклали договір з "Нафтогазом України", не підлягає підвищенню та залишається на рівні, встановленому 24 лютого 2022 року.
Варто зауважити, що наприкінці літа минулого року президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений нардепами законопроєкт №7427 про недопущення підвищення тарифів в умовах воєнного стану.
Що передбачав закон
Законопроєкт передбачає заборону на підвищення тарифів для всіх громадян на:
- послуги з розподілу природного газу;
- теплову енергію — її виробництво, транспортування та постачання;
- послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.
Проте на тлі пошкоджень енергосистеми через російські атаки в уряді стали піднімати питання перегляду тарифів на електрику та воду.
Які можуть бути тарифи
За інформацією Нацкомісії з тарифів, питання підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення планують обговорити у березні, щоб після завершення опалювального періоду встановити нові ціни.
Там розраховують, що ціни мають зрости двічі — навесні та влітку цього року. Йдеться про такі дати:
- з 1 квітня;
- з 1 липня.
Офіційних заяв щодо ймовірних цін на електроенергію немає, хоч у Національній комісії наголосили, що тарифи будуть підвищені однозначно. Зараз тривають дискусії довкола цього питання серед фахівців.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні деякі міста завершують надскладний опалювальний сезон 2022-2023. Відповідне рішення вже ухвалила Кременчуцька міська рада.
Раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" заявляв, що опалювальний сезон 2022-2023 року триватиме ще місяць, тобто опалення в оселях вимкнуть на початку квітня.