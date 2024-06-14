Ринок праці у 2024 році — кількість працездатних українців різко впала

Українці в центрі столиці. Фото: ukrinform.ua

В Україні під час повномасштабної війни внаслідок демографічних процесів кількість працездатного населення суттєво скоротилася. Показник станом на 2024 рік порівняно з довоєнним 2021 роком знизився на 40%.

Про це розповіли у Центрі Разумкова, пише "Укрінформ".

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Скорочення чисельності працездатного населення та загрози

За словами провідного експерта соціальних та гендерних програм Центру Разумкова Ольги Пищуліної, дані кадрових сайтів свідчать про критичний рівень співвідношення вакансій та резюме. Якщо до 2022 року на одну вакансію припадало два претенденти, то у 2024 році — фактично один до одного. Зараз на 62 тисячі пропозиції роботи припадає 67 тисяч резюме.

Тоді як відновлення української економіки вимагає більш ніж 4,5 млн працездатного населення. З-поміж ключових причин, які заважають розвитку сфери зайнятості:

демографічні процеси;

регіональна специфікація.

Негативним також є той факт, що населення старіє і деформує ринок праці.

"Скорочення робочої сили на 40% у 2024 році, як порівнювати з 2021 роком, відбулося через демографічні втрати. Наразі збільшується кількість осіб пенсійного віку, що впливає на структуру економіки та наявний ринок праці. Також впливає регіональна специфікація: через міграцію населення відбулася часткова деіндустріалізація сходу України, втратив потенціал аграрний сектор на півдні", — пояснила експерт.

Хоч відбулося перенесення (релокація) підприємств у тил, проте на заході складно створювати ВПК, оскільки не було раніше великих промислових підприємств, і в питанні організації виробництва нема "промислово-технічної культури".

Ситуація з кадровим дефіцитом

Щомісяця ситуація з дефіцитом кадрів на ринку праці тільки загострюється, оскільки вакансій дедалі більшає, а число шукачів скорочується, конкуренція падає.

Як свідчить дослідження Європейської Бізнес Асоціації, 74% компаній, які взяли участь в опитані у рамках дослідження ринку праці країни, заявили про нестачу кваліфікованих кадрів. 17% — відчувають кадровий голод частково.

Експерти прогнозують, що в країні не вистачатиме близько 4,5 млн робочих рук до 2030 року. Також протягом наступних шести років ще два мільйони людей залишать ринок праці через старіння та міграційні процеси.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Нацагентство з питань держслужби (НАДС) оприлюднило актуальну статистику з кількістю працюючих держслужбовців. Вона свідчить, що число вакантних місць продовжує зростати.

Також ми писали, що на українському ринку праці посилюється негативна ситуація з достатністю кваліфікованих кадрів: кількість вакансій продовжує зростати, а претендентів знижується. Водночас третій місяць поспіль середній розмір зарплати не змінюється.