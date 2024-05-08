Біженці у Польщі — на яку роботу є найвищі шанси влаштуватися

Працівники в полі. Фото: Pexels

На ринку праці Польщі спостерігається підвищений попит на працівників у кількох сферах. Останнім часом дефіцит загострюється через відтік українців до інших країн Європи.

Про це повідомляє видання Money.pl.

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Як зазначається, на польському ринку праці відкрито 85 тисяч вакансій. Найбільшу потребу відчувають компанії, де потрібні працівники вузької спеціалізації. Йдеться про таких фахівців:

електрики;

електромонтери;

механіки;

інженери з автоматизації;

зварювальники;

слюсарі.

Також компанії потребують звичайних операторів навантажувачів і робітників, які виконують прості дії. Логістичні компанії відчувають потребу у водіях фур.

Видання пише, що ситуацію погіршив відтік українських мігрантів в інші європейські країни. Своєю чергою поляки через інфляцію та економічні умови в своїй країні їдуть на роботу у Німеччину чи Нідерланди.

Примітно те, що роботодавці не можуть заповнити виробництво працівниками, навіть пропонуючи підвищені зарплати з пакетами соціальних пільг.

Відповідно до інформації компанії Trenkwalder, операторам навантажувачів пропонують до 5,87 тис. злотих, тобто 57,7 тис. грн, до вирахування податків.

Популярні вакансії для українців

За даними міграційної платформи EWL, зараз на низькому старті сезонні польові роботи. Зокрема, у сільському господарстві потрібні працівники для збору полуниці.

Також в країні є вакансії на підприємства з виробництва м’ясної продукції, у машинобудівній сфері. Потребують працівників на логістичні склади для роботи з комплектування замовлень. Заробітну плату обіцяють на рівні 4-5 тисяч злотих на руки в місяць або в гривневому еквіваленті — 39-49 тис. грн.

"Робота для українців, де знання мови і навички не вимагаються, також є. Це переважно вакансії у Східній Європі", — розповіли в EWL.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на ринку праці України посилюється негативна ситуація з достатністю кваліфікованих кадрів: кількість вакансій продовжує зростати, а претендентів знижується. Водночас третій місяць поспіль середній розмір зарплати не змінюється.

Також повідомляється, що для українців є вакансія на складі шоколадок Milka у словацькому місті Сенець. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом у хостелі і платити від 2,5 тис. євро щомісяця.